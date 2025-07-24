Український "залізний полігон" і мільярди на оборону: Анна Гвоздяр підбила підсумки роботи в Мінстратегпромі

Гвоздяр подякувала двом міністрам, прем’єру, партнерам з різних органів влади та ЗСУ

Анна Гвоздяр заявила про закінчення своєї майже дворічної роботи та підбила підсумки діяльності в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості. За її словами, цей період став важливим для розвитку української оборонної промисловості, запуску нових сервісів для виробників, налагодження міжнародного партнерства й формування цілого бренду українського ВПК.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook. Серед досягнень Гвоздяр назвала створення в міністерстві відділу роботи з БПЛА, РЕБ, наземними роботизованими комплексами та боєприпасами до скидів. Цей підрозділ координував постійні зустрічі з виробниками, сприяв поліпшенню виробів і розв'язання нагальних питань.

Було запущено низку сервісів:

механізм бронювання працівників для виконання контрактів оборонного призначення;

програму пільгового кредитування під 5% (вже видано 46 кредитів на майже 2,5 млрд грн);

лізингову підтримку виробників ОВТ;

"Залізний полігон" — сервіс швидких тестувань зброї (130 випробувань за пів року);

"Бібліотеку комплектуючих" — платформу пошуку українських виробників деталей (170 учасників);

програму "Зроблено для перемоги" з грантами до 8 млн грн на обладнання для виробництва.

Серед важливих змін у нормативному полі Гвоздяр відзначила визнання ПЗ складовою озброєння, можливість змінювати вартість контрактів на БПЛА й РЕБ, спрощення імпорту вибухових речовин, а також критерії критичності підприємств для бронювання.

Міністерство налагодило співпрацю з 25 освітніми закладами й ініціювало залучення ветеранів до оборонної індустрії — вже 152 компанії підписали принципи підтримки ветеранів, а 75 HR-спеціалістів пройшли тренінги.

Окремо Гвоздяр згадала про запуск освітньої платформи Smart Force Academy для лідерів оборонних компаній (420 заявок), реформу ДІФКУ та створення бренду "ЗБРОЯ", який вже об’єднує майже 900 виробників. Також ведеться робота зі створення законодавчої бази, яку має реалізувати Міноборони.

Серед напрямів міжнародної співпраці — участь у виставках, розвиток Офісу підтримки інвестицій, робота з партнерами над залученням капіталу в сектор ОПК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 6 травня Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості провело виставку озброєння з нагоди Дня піхоти, на якій продемонстрували низку сучасних зразків військової техніки. Серед новинок був представлений ударний дрон великої дальності FP-1. За заявленими характеристиками, безпілотник здатен долати відстань до 1600 кілометрів і перевозити бойову частину масою до 120 кілограмів — цього достатньо, щоб уражати цілі на території Москви або Санкт-Петербурга.