О такой карьере можно только мечтать: кто такой Герман Сметанин, во второй раз возглавивший Укроборонпром (фото)

Герман Сметанин за два года с начала карьеры дорос до главного инженера оборонного предприятия

Эксминистр Герман Сметанин снова возглавил Укроборонпром. Он уже назначался на этот пост в 2023 году. В настоящее время его избрала международная компания Odgers Berndtson среди 14 кандидатов.

Об этом рассказали в Укроборонпроме. Председатель наблюдательного совета концерна Давид Ломджария отметил, что у Сметанина необходима квалификация и способна построить современную компанию.

Герман Сметанин получил уникальный опыт работы и хорошо разбирается как в внутренних процессах предприятий, так и в организации работы ОПК на правительственном уровне. Этот комплекс знаний и навыков позволяет эффективно организовать текущую работу Укроборонпрома, а также иметь стратегическое видение дальнейшего развития отрасли Давид Ломджария, председатель наблюдательного совета Укроборонпрома

Что известно о Германе Сметанине

Образование и карьера

Герман Сметанин родился 8 октября 1992 в Харькове. Окончил местную школу № 49. Имеет два высших образования:

инженер-конструктор колесно-гусеничных транспортных средств (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014);

менеджер по управлению оборонно-промышленным комплексом (Киевский политехнический институт им. Сикорского, 2019).

Карьеру начал инженером-конструктором в Харьковском конструкторском бюро машиностроения и через два года значительно произрастает в должности, стал главным конструктором и главным инженером Львовского бронетанкового завода. В этой должности курировал проекты бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Зубр" и "Лев", а также ввод в эксплуатацию пожарной машины ПГМ-72 на базе танка Т-72.

Дальше высокие должности, но в родном городе сначала директором по производству завода им. Малышева, затем директором Харьковского бронетанкового завода, с 2023 — генеральный директор завода им. Малышева и гендиректор Укроборонпрома. На тот момент Сметанину не исполнилось и 31 год. С сентября 2024 года был по стратегическим отраслям промышленности.

Как потерял должность

16 июля 2025 года Верховная Рада проголосовала за отставку Правительства. Возглавляемое Министерством присоединили к Минобороны. Самого Сметанина назначили исполнять обязанности гендиректора Укроборонпрома.

Личная жизнь

Женатый на писательнице, которая пишет романы, Анфисой Сметаниной с 2011 года, воспитывают дочь Каролину.

