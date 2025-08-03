Заспокоював українців на початку великої війни, а потім став вигнанцем: де зараз ексрадник ОПУ Арестович

Блогер певний час грав у фільмах і серіалах, а потім пішов у політику

Сьогодні, 3 серпня, 50 років виповнюється колишньому раднику Офісу президента, політику та блогеру Олексію Арестовичу. На початку повномасштабного вторгнення росіян він став популярним на всю країну тим, що заспокоював українців. Зокрема, казав, що війна закінчиться через 2-3 тижні, і це стало мемом. А згодом чиновника звільнили з ОПУ й він почав підігрувати російській пропаганді.

"Телеграф" зібрав головні факти про шлях Арестовича до політики, а також розкаже, чим він займається зараз.

Що відомо про Олексія Арестовича

Арестович народився 1975 року в місті Цітелі-Цкаро, що розташоване у сучасній Грузії. Згодом родина переїхала в Україну. Так Олексій вступив на біофак до Київського національного університету імені Шевченка. У 1993 році він залишив навчання й почав грати у київському театрі-студії "Чорний квадрат".

У 1998 році Арестович закінчив загальновійськовий факультет Одеського інституту Сухопутних військ. Там він опанував спеціальність військового перекладача. Потім Олексій певний час працював у Головному управлінні розвідки, що підтверджував Кирило Буданов.

Арестович у виші, на фото - другий з самого низу

У 2000-х Олексій почав проводити психологічні семінари й тренінги. Паралельно опановував теологію в Інституті релігійних наук святого Томи Аквінського. Невдовзі Арестович став з'являтися на українських телешоу як психолог-консультант та спеціаліст з конфліктології, а також грати у кіно та рекламі. Зокрема, з'являвся у роботах "Повернення Мухтара", "Не бійся, я поруч" та "Брат за брата 2".

Арестович у кіно, фото з мережі

У 2005 році Олексій долучився до партії "Братство", де був заступником голови політичної сили Дмитра Корчинського. З'являвся на конференціях "Міжнародного євразійського руху" послідовника рашизму Олександра Дугіна. Висловлювався проти Помаранчевої революції.

Арестович на конференції Дугіна, фото з мережі

Упродовж 3 місяців Арестович працював заступником голови Приморської районної адміністрації Одеської міської ради, але сам звільнився. Він спрогнозував, що Росія намагатиметься об'єднатися з Кримом не пізніше 2011 року.

У 2014 році Арестович, як він сам розповідав, пішов добровольцем на Донбас і здійснював 33 виходи на лінію фронту. З того часу він позиціює себе військовим експертом, дає коментарі у медіа та веде блоги. У 2018-2019 роках Олексій проходив військову службу як розвідник біля Краматорська в 72-й механізованій бригаді.

Арестович розповідав, що воював в АТО, фото з мережі

Арестович активно підтримував п'ятого президента України Петра Порошенка. Але згодом змінив свою думку і сказав, що "багато брехав починаючи з весни 2014 року". У 2020 році Арестович потрапив у велику політику. Леонід Кравчук призначив його радником з інформаційної політики, а також офіційним спікером української делегації у Тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську з урегулювання конфлікту на сході України.

У 2019 році Арестович передбачив повномасштабний наступ Росії в Україну з методами війни та напрямами військової інтервенції. Наступного року голова Офісу Президента України Андрій Єрмак обрав Олексія своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони. У 2022 році він звільнився з цієї посади, а також пішов із посади спікера делегації України в ТКГ.

Олексій Арестович після початку великої війни

Широку популярність Арестович отримав після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Щодня він давав брифінги про перебіг війни від імені ОПУ. 24 лютого 2022 року він сказав, що Путін не бомбитиме цивільну інфраструктуру, але помилився.

Путін не буде бити по цивільних об'єктах. Йому треба зберегти лояльність населення України.

Арестович давав обнадійливі прогнози, фото з мережі

Арестович став "головним заспокійливим" в Україні під час великої війни. Тихим і плавним тоном він намагався вселити надію в краще і розповідав, що все закінчиться через 2-3 тижні. Спершу це працювало, але потім люди почали обурюватися таким прогнозам, адже вони не справджувалися. Згодом блогер підтвердив, що брехав про ситуацію на війні.

Був період із середини квітня по початок липня, коли військове щастя пішло до супротивника, і нам було дуже-дуже важко. А я посміхався в ефірі і казав, що нам добре, хоча кілька разів натякнув, що важко.

У 2023 році Олексій заявив, що російська ракета потрапила у будинок у Дніпрі після того, як її нібито збило українське ППО. Інформацію простували у Повітряних силах, тоді як Арестовича звільнили з ОПУ. Далі політик відзначився низкою скандальних заяв:

говорив про "маленьку українську культуру";

ностальгував за СРСР — "нічого кращого за Радянський Союз ми поки не придумали";

казав, що жінок в армії "не вважають за людей", бо так нібито склалося історично;

порівнював Антитерористичну операцію (АТО) з "курортом для хлопчиків", куди нібито "втікають від дружин і дітей";

назвав представників ЛГБТ-спільноти "людьми з девіацією" або "відхиленнями".

Арестович відзначився скандальними заявами, фото ОПУ

У вересні 2023 року Арестович виїхав з України, заявивши, що буде "опозиційним політиком у вигнанні". За кордоном він став поширювати неоднозначні тези, зокрема, що війна триватиме "до останнього українця". Натомість в Україні проти Арестовича відкрили кримінальне провадження через сексистські висловлювання про жінок.

Згодом блогер остаточно почав поширювати антиукраїнську риторику, повторюючи кремлівські наративи. Він заявив, що якби якби був президентом Росії, то багато в чому діяв би як диктатора Путін.

Моя політика збігалася б з путінською на неабияку кількість відсотків. Я б проводив внутрішню політику радикально іншу, а зовнішня багато в чому збігалася б, бо Росія – це величезне утворення, але має свої інтереси і своє місце в історії. І будь-який правитель Росії її б захищав. І Навальний її б захищав, а я вже тим більше.

Арестович почав поширювати кремлівські наративи, фото з мережі

У червні 2025 року Арестович назвав українців "фуфлом" та "лайном", зазначивши, що в них "соромно витирати чоботи". Цим він викликав масу обурення у суспільства, чим остаточно втратив до себе повагу.

Я зневажаю українців. Я вам в обличчя кажу, що я вас зневажаю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Олексія Арестовича, з якою він був у шлюбі 10 років. Зараз вони перебувають у процесі розлучення.