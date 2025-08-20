Favbet Foundation став партнером дитячого ФК "Олімп" з Ірпеня

Футбольний клуб "Олімп" вже понад 7 років працює в Ірпені та виховує дітей усіх вікових категорій

Благодійний фонд Favbet Foundation продовжує підтримувати розвиток дитячого та аматорського спорту в Україні. Новим партнером став футбольний клуб "Олімп" з Ірпеня — сторони підписали меморандум про співпрацю на початку липня.

У межах партнерства клуб уже отримав комплект нового екіпірування для юних гравців. Надалі фонд сприятиме розвитку спортивної інфраструктури та підтримуватиме участь вихованців клубу в змаганнях різного рівня.

"Ми завжди радо підтримуємо ті команди, які працюють із дітьми на місцях і формують культуру спорту знизу. Для нас важливо, щоб діти в кожному місті та селищі мали доступ до якісних тренувань, відчували підтримку й мали мотивацію залишатися в спорті", — зазначають у Favbet Foundation.

ФК «Олімп»

Футбольний клуб "Олімп" вже понад 7 років працює в Ірпені та виховує дітей усіх вікових категорій. Команди клубу беруть участь у змаганнях як міського, так і всеукраїнського й міжнародного рівня. Зараз в клубі тренується понад 200 вихованців, а керівництво активно працює над розширенням тренувальної бази та залученням нових гравців.

Підтримка "Олімпу" — частина системної та довгострокової програми Favbet Foundation, спрямованої на розвиток масового футболу. Сьогодні фонд підтримує секції для дітей військовослужбовців та ВПО на базі Центру фізичного здоров’я "Спорт для всіх". У червні у Києві також відбувся всеукраїнський турнір Favbet Foundation Cup, що об’єднав 8 команд з різних регіонів країни.