Мукачево - нова мішень? Чому Росія б'є по серцю Закарпаття
-
-
У місті не діє комендантська година, а останній удар був ще у 2024
У ніч на 21 серпня Росія завдала удару по Мукачеву, після вибухів над містом здійнявся густий стовп диму. Попередньо окупанти поцілили у підприємство. У місті спалахнула масштабна пожежа на площі 7000 кв.м — постраждалих вже 15 людей.
"Телеграф" вирішив з'ясувати, чому ж росіяни б'ють по Мукачеву і які стратегічні об'єкти там є. Зауважимо, що за період повномасштабного вторгнення у місті лунали вибухи щонайменше три рази, востаннє у листопаді 2024.
Мукачево — це місто в Закарпатській області на заході України. Тут не діє комендантська година, як на більшості територій України. Серед важливих об'єктів на території міста є чимало заводів та нечинний аеродром.
Серед підприємств можна виділити:
- Мукачівський приладобудівний завод "Мукачевприбор" (виготовляє електроприлади),
- завод "Точприбор" спеціалізується на техніці подвійного та цивільного застосування, зокрема для авіації;
- ПрАТ "Мукачівський завод "Точприлад"";
- Flex (Flextronics) — міжнародний виробник електроніки;
- ТДВ "Мукачівський машинобудівний завод".
Окрім цього, є ще з десяток заводів та підприємств, які виготовляють напої, будівельні матеріали тощо.
За словами голови МЗС Андрія Сибіги, Росія вдарила по великому американському виробнику електроніки на Закарпатті. На щастя, обійшлося без загиблих, але є постраждалі, яким надається вся необхідна допомога. Внаслідок удару сталась масштабна пожежа.
Як зазначив голова Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, дві ракети типу "Калібр" поцілили у завод у Мукачеві. Серед постраждалих — двоє людей у важкому стані. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, яку досі ліквідують рятувальники.
Додамо, що на території Мукачево є колишній військовий аеродром. Він був розташований приблизно за 6 км на південний захід від міста. Раніше використовувався як база перехоплювач, наразі закритий. Аеродромів цивільної авіації на території Мукачева немає.
