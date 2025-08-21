Мукачево - нова мішень? Чому Росія б’є по серцю Закарпаття

У місті не діє комендантська година, а останній удар був ще у 2024

У ніч на 21 серпня Росія завдала удару по Мукачеву, після вибухів над містом здійнявся густий стовп диму. Попередньо окупанти поцілили у підприємство. У місті спалахнула масштабна пожежа на площі 7000 кв.м — постраждалих вже 15 людей.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, чому ж росіяни б'ють по Мукачеву і які стратегічні об'єкти там є. Зауважимо, що за період повномасштабного вторгнення у місті лунали вибухи щонайменше три рази, востаннє у листопаді 2024.

Мукачево — це місто в Закарпатській області на заході України. Тут не діє комендантська година, як на більшості територій України. Серед важливих об'єктів на території міста є чимало заводів та нечинний аеродром.

Наслідки удару в Мукачево

Серед підприємств можна виділити:

Мукачівський приладобудівний завод "Мукачевприбор" (виготовляє електроприлади),

завод "Точприбор" спеціалізується на техніці подвійного та цивільного застосування, зокрема для авіації;

ПрАТ "Мукачівський завод "Точприлад"";

Flex (Flextronics) — міжнародний виробник електроніки;

ТДВ "Мукачівський машинобудівний завод".

Окрім цього, є ще з десяток заводів та підприємств, які виготовляють напої, будівельні матеріали тощо.

Дим у Мукачеві

За словами голови МЗС Андрія Сибіги, Росія вдарила по великому американському виробнику електроніки на Закарпатті. На щастя, обійшлося без загиблих, але є постраждалі, яким надається вся необхідна допомога. Внаслідок удару сталась масштабна пожежа.

Як зазначив голова Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, дві ракети типу "Калібр" поцілили у завод у Мукачеві. Серед постраждалих — двоє людей у важкому стані. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, яку досі ліквідують рятувальники.

Додамо, що на території Мукачево є колишній військовий аеродром. Він був розташований приблизно за 6 км на південний захід від міста. Раніше використовувався як база перехоплювач, наразі закритий. Аеродромів цивільної авіації на території Мукачева немає.

