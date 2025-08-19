Кременчук – це лише початок? Путін посилює енергогеноцид, чи чекати взимку блекаутів

Українська енергосистема зараз найзахищеніша у світі, але чи врятує це від блекауту

Енергетична війна між Україною та Росією, яка перебувала в тліючому стані останні місяці, спалахнула знову і навіть вийшла на новий рівень.

"Телеграф" розповідає про те, чого хоче досягти Росія, чи зможе встояти Україна під цим тиском і до чого готуватися громадянам.

Росія посилює енергогеноцид

У ніч проти 19 серпня влаштували чергову повітряну атаку на Україну. Окрім багатьох ударних безпілотників, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети Х-101 по Україні. Головною ціллю ворога став Кременчук — його атакували десятки дронів, балістичні та крилаті ракети.

За даними мера Кременчука Віталія Малецького, у місті пролунали десятки вибухів, під прицілом була енергетична та транспортна інфраструктура.

Чому Кременчук?

Кременчук є стратегічно важливим містом для атак Росії з кількох причин. Одна з них – кременчуцький нафтопереробний завод (КНПЗ). До початку повномасштабної війни він був найбільшим нафтопереробним підприємством України з проєктною потужністю 18,6 мільйона тонн на рік. Росіяни суттєво пошкодили його у квітні 2022 року під час перших масованих обстрілів. 12 травня того ж року росіяни додатково обстріляли об'єкт чотирма ракетами.

Крім того, у місті розташовані важливі об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури. Вони відіграють важливу роль у забезпеченні логістики української армії та цивільного населення.

До речі, те, що однією з цілей ворога був саме КНПЗ, вже підтвердили і самі росіяни через свої пропагандистські ресурси.

Не шкодуючи цивільних

Ворог, прагнучи знищити енергетичну інфраструктуру України, не зважає ні на що. Поки в білому домі думали про мир, цієї ж ночі росіяни обстрілювали місто.

Вранці над Кременчуком піднявся величезний стовп диму, що рухається на південь за вітром. Місцеві розповідають, що у місті сильний запах гару, подекуди навіть печуть очі. Жителям міста радять закрити вікна та зачекати на покращення стану повітря.

Хмара з диму розтяглася на кілометри.

Більше того, ворог залишив після своєї атаки десятки нерозірваних касетних боєприпасів по всьому місту, які можуть вибухнути будь-якої миті. Вони мають велику небезпеку, їх не можна чіпати. Якщо ви помітили схожий або підозрілий предмет, дзвоніть 101 або 102.

Як стверджується на сторінці у Facebook Патрульної поліції Кременчука, уламки чи підозрілі предмети можуть опинитися будь-де. Вони здатні вибухати навіть через певний час і становлять смертельну загрозу.

Що робити, якщо ви виявили підозрілий предмет:

негайно зателефонуйте на спецлінію 112;

зберігайте спокій;

попередьте людей поруч і позначте або обгородіть місце;

відійдіть на безпечну відстань та очікуйте рятувальників.

Категорично заборонено:

наближатися до предмета;

торкатися, піднімати, пересувати чи розбирати;

кидати, бити або витягувати з ґрунту;

палити чи використовувати відкритий вогонь поруч;

приносити знайдені предмети у місця, де перебувають люди.

Чи існувало енергетичне перемир’я

Ідея взаємної відмови від ударів по енергетичній інфраструктурі з'явилася після телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, що відбулася 18 березня. Президент США запропонував тимчасово припинити атаки на енергооб'єкти обох країн, на що отримав згоду від кремлівського лідера. Тоді Путін пообіцяв Трампу не атакувати енергетику України, але лише на короткий термін. За словами російських ЗМІ, президент РФ начебто одразу дав відповідний наказ російським військовим.

Втім, в ніч на 19 березня, уже після розмови Путіна з Трампом, Росія знову вдарила по енергетичних об'єктах України. Тоді по нашій території було запущено 150 дронів.

Україна прийняла енергетичне перемир’я зі свого боку і справді удари по російських НПЗ тимчасово припинилися. Однак, на думку журналіста виданя ЕнергоБізнес Олександр Куриленко, фактично жодного енергетичного перемир’я між Україною та Росією ніколи не існувало.

"Просто не всі звертають увагу, скажімо, на удари по заводу з переробки біоетанолу або нафтобази", — зазначив він.

При цьому останніми днями енерговійна між Україною та Росією суттєво посилилася, ворог завдає масованих ударів по енергійній інфраструктурі України, а Сили оборони, наприклад, "вимикають" нафтопровід "Дружба".

Куриленко вважає, що нова хвиля енергетичної війни найближчим часом охопить не лише нафту, а й електрогенерацію.

Без бензину та світла? До чого готуватись українцям

На думку експерта з енергетики Андрія Закревського, яке він висловив у коментарі "Телеграфу", Путін влаштовує Україні та країнам Балтії енергетичний геноцид і "у цьому немає нічого нового".

"Ця війна почалася як енергетична війна для мене ще до повномасштабного вторгнення. Зрозуміло було, що Путін усіма силами намагатиметься залякати Україну та весь світ з точки зору енергетики", — зазначив Закревський.

Експерт зазначає, що це вже не перший масований та комплексний наліт із боку Москви на Кременчук.

"Якщо говорити про це, то однозначно це якраз одна з тих подій, коли вони знищуватимуть будь-яку енергетичну інфраструктуру, до якої зможуть дотягнутися: гідроелектростанції, нафтопереробні заводи або інші об’єкти енергетичного спектру", — вважає він.

Аналітик Геннадій Рябцев у розмові з "Телеграфом" висловив аналогічну думку, що обстріли в опалювальний сезон цілком можливі і, ймовірно, якісь із них будуть виводити з ладу інфраструктуру.

Чи чекати українцям блекаутів та дефіциту палива?

"Обстріли з першого дня призводили до цього. Я пам’ятаю, що по всіх обласних центрах прилітало по всіх великих ємностях, які були. Була навіть заборона на зберігання нафтопродуктів у ємностях більше 5 тисяч тонн. До цього періодично треба повертатися. На мою думку, деякі розумні речі, які були розроблені в перше півріччя повномасштабної війни, не потрібно було послаблювати. Наприклад, скасування дій обмежень на євро-3, євро-4, коли нам винесли практично всю нафтопереробну інфраструктуру, тоді людям дозволили переробляти нафту за мінімальними стандартами. Як на мене, краще, коли в тебе поганий бензин, ніж коли його немає", — наголошує Закревський.

Але експерти погоджуються в тому, що Україна буде з теплом і світлом у будь-якому разі, попри проблеми з переробкою нафти.

Так, Геннадій Рябцев поділився оптимістичнішим прогнозом. За його словами, сценарій, коли Росія "покладе" нашу енергетику для тиску на владу, — вкрай малоймовірний.

"Якщо цього росіянам не вдалося зробити тоді, коли захист енергооб’єктів України був у рази меншим, то зараз шанс на це ще менший. Зараз енергетична інфраструктура України є однією з найзахищеніших у світі", — говорить він.

Експерт вважає, що за наявності резервів потужності, резервів передачі і розподілу, запасів обладнання і фахівців якісь тривалі виходи з ладу великих підсистем об’єднаної енергосистеми України неможливі.

"Вірніше можливі, але ймовірність надзвичайно низька. Тому, так, будуть виводитися з ладу об’єкти, але головне, щоб система зберігала можливість відновлюватися після збоїв. А для цього поки що є всі підстави сподіватися. Головне, щоб органи державної влади не думали, що все зроблено, і щоб можна вже не приділяти цьому уваги", — вважає він.

Окремо Рябцев зазначив, що конкретно блекаутів в Україні не буде.

"Блекаут — це неможливість відновлення системи. Точка. Блекаутів не буде, тому що будь-яку систему за нинішнього стану справ можна відновити. Але деякі населені пункти, безумовно, можливо, що вони залишаться і без електричної енергії, і без теплової енергії в результаті ударів росіян. Але це було й раніше, і це відбувалося не лише через удари росіян, а й через негоду", — зазначив Рябцев.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чорна димова хмара з Кременчука суне на інші міста.