Спливи дивні подробиці про затриманого нардепа Кузнецова

Він фігурує у гучній справі корупції закупівлі для ЗСУ

Нардепа "Слуги народу" Олексія Кузнєцова так і не виключили з фракції. Хоча він фігурує у гучній справі корупції при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ для ЗСУ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, виключити нардепа з партії обіцяли ще 2 серпня, а наразі 21 — пройшло майже 20 днів.

Железняк каже, що ця ситуація виглядає досить дивно, адже про велику корупційну схему, яку розкрили НАБУ і САП повідомив сам президент України Володимир Зеленський. Після того як спливли імена кількох фігурантів, серед яких і Кузнєцов, його зняли з керівництва луганського осередку "Слуги народу" і пообіцяли виключити з партії.

"І не повірите, але досі він знаходиться у фракції. І тільки що уточнив, така заява від "Слуги народу" не надходила. Тобто збрехали про таке рішення. Що не зробиш, коли в монобільшості залишилось лише 230-ть людей", — пише Железняк.

У "Слузі народу" 2 серпня казали, що дисциплінарна комісія вже розглядає питання про виключення Кузнєцова з партії. Там наголошували, що відповідальність за корупцію мають нести усі незалежно від посади, а фігурантам не мійсце у фракції. Однак чому і досі нардепа не виключили з неї невідомо.

Що передувало

2 серпня НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Серед викритих на хабарі чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії.

Офіційно імен фігурантів не називали, але ЗМІ стверджували, що причетний нардеп Кузнєцов. В той же вечір голова фракції "СН" Давид Арахамія у своєму telegram-каналі запевнив, що на період проведення розслідування його членство в партії буде припинено. Тим самим він підтвердивши, що Кузнєцов є фігурантом цієї справи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на тлі корупційної справи Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.