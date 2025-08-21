Всплыли странные подробности о задержанном нардепе Кузнецове

Он фигурирует в громком деле коррупции закупки для ВСУ

Нардеп "Слуги народа" Алексей Кузнецов так и не был исключен из фракции. Хотя он фигурирует по громкому делу коррупции при закупке БПЛА и средств РЭБ для ВСУ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, исключить нардепа из партии обещали еще 2 августа, а сейчас 21 — прошло почти 20 дней.

Железняк говорит, что эта ситуация выглядит довольно странно, ведь о большой коррупционной схеме, раскрытой НАБУ и САП, сообщил сам президент Украины Владимир Зеленский. После того, как всплыли имена нескольких фигурантов, среди которых и Кузнецов, его сняли с руководства луганской ячейки "Слуги народа" и пообещали исключить из партии.

"И не поверите, но до сих пор он находится во фракции. И только что уточнил, такое заявление от "Слуги народа" не поступало. То есть соврали о таком решении. Что не поделаешь, чтобы в монобольшинстве осталось только 230 человек", — пишет Железняк.

В "Слуге народа" 2 августа говорили, что дисциплинарная комиссия уже рассматривает вопрос об исключении Кузнецова из партии. Там отмечали, что ответственность за коррупцию должны нести все независимо от должности, а фигурантам не место во фракции. Однако почему до сих пор нардепа не исключили из нее неизвестно.

Что предшествовало

2 августа НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ. Среди разоблаченных на взятке действующий народный депутат Украины, главы районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие Национальной гвардии.

Официально имен фигурантов не называли, но СМИ утверждали, что причастен нардеп Кузнецов. В тот же вечер глава фракции "СН" Давид Арахамия в своем telegram-канале заверил, что на период проведения расследования его членство в партии будет прекращено. Тем самым он подтвердил, что Кузнецов является фигурантом этого дела.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фоне коррупционного дела Зеленский уволил Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.