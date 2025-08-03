На тлі корупційної справи: Зеленський звільнив Гайдая і не тільки

Інформація з’явилася на сайті президента

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області, якого називають одним із організаторів масштабної корупційної схеми у закупівлі БПЛА та РЕБів.

Інформація про це була опублікована на офіційному сайті президента.

"Звільнити Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", — йдеться у розпорядженні Президента України №98/2025-рп.

Сергій Гайдай. Фото: Telegram

Також було звільнено Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

Андрій Юрченко

Передісторія

НАБУ та САП викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та коштів РЕБ. Серед викритих на хабарі чинний народний депутат України, голова районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії.

За даними " Української правди ", серед фігурантів справи — голова Мукачівської РДА, екс-начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай, начальник Рубіжанської МВА Андрій Юрченко та народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що цікавого є у декларації Сергія Гайдая. У ній вдалося знайти вражаючі дані.