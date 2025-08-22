Українців почали видворяти з Польщі через концерт Макса Коржа. Усі подробиці (фото, відео)

У списку щонайменше пів сотні осіб

У Польщі вже почалась депортація українців, які на концерті білоруського репера Макса Коржа порушили норми поведінки та підіймали прапор УПА. Йдеться про 57 осіб, вже є перші випадки депортації.

Про це пише польське видання Warszawa.Wyborcza. Зазначається, що прем'єр-міністр Дональд Туск, який обіцяв депортувати порушників, дотримався свого слова.

Як розповідає 18-річна Ангеліна, її вже відправили в Україну. Дівчина приїхала до Польщі у лютому 2022 після початку повномасштабного вторгнення. Вона проживала з бабусею у Прушкові, неподалік Варшави, навчалася у вищій школі та працювала в інтернет-магазині в П'ястові. Однак після концерту Коржа її депортували.

За словами дівчини, вона ніколи не могла б подумати, що звичайний концерт закінчиться депортацією під час війни. Дівчина описує досить цікаві подробиці всього процесу, які скидаються на кадри з фільму. До того ж тепер Ангеліні заборонено в'їзд до Шенгенської зони п'ять років.

"За мною прийшли о шостій ранку. Мені навіть не дозволили взяти речі. Мене забрали та депортували до України. Мені заборонено в'їзд до Шенгенської зони на п'ять років", — розповідає дівчина.

Прапор України на концерті Коржа

Прапор УПА на концерті Коржа

У коментарях в мережі чимало поляків підтримали таке рішення, адже вважають не припустимим порушення норм поведінки навіть на концерті. Окрім того, багатьох обурив прапор УПА, який в країні заборонений.

Що сталось на концерті Коржа

9 серпня відбувся в Польщі концерт Макса Коржа на Національному стадіоні. Однак атмосфера цієї події більше нагадувала безлад, адже фанати репера перестрибували через бар'єри, щоб потрапити з трибун на стадіон; вступали в бійки з охоронцями та стюардами, а також підпалювали сигнальні ракети. Ба більше, підіймали прапор УПА, заборонений польським законодавством.

Макс Корж

Після цього Туск назвав дії людей "актами агресії", "провокацією" та підкреслив, що в Польщі не можна допустити зростання антиукраїнських настроїв. Тому країну "добровільно чи під примусом" покинуть 63 людини, з них 57 українців і шестеро білорусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Польщу міг атакувати "шахед". Все, щл відомо про вибух.