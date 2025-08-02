Зброї буде більше: в Польщі анонсували нову військову допомогу для України

Україна та Польща також обговорили можливість спільного використання коштів за програмою SAFE

Польща вже готує нові пакети військової допомоги для Збройних сил України. Припускається, що усе озброєння в рамках нових пакетів допомоги від Варшави Київ отримає вже до кінця 2025 року.

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спільної пресконференції міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Він зазначив, що пакетів буде щонайменше три.

"Ми обговорили 47-й пакет військової допомоги та працюємо над наступними двома. У рамках 48-го та 49-го пакетів ми маємо намір надати значну підтримку Україні цього року. Але деталі обговорювати я поки що не буду", – запевнив Сікорський.

За словами польського міністра, Україна та Польща також обговорили можливість спільного використання коштів за програмою SAFE. Це багаторічна програма збільшення оборонних витрат, розроблена керівниками Європейського Союзу. В цьому плані Київ та Варшава можуть багато запропонувати один одному та значно зміцнити співпрацю між оборонними галузями промисловості.

Зазначимо, тим часом американські сенатори-республіканці запропонували новий спосіб озброювати Україну без витрат для бюджету США. Європейські союзники зможуть фінансувати постачання американської зброї через спеціальний фонд.

Окрім того, в Сенаті США затвердили мільярд на допомогу Україні у 2026 році, а також запропонували законопроєкт про надання Україні десятків мільярдів доларів протягом наступних двох років. При цьому фінансувати допомогу пропонується за рахунок заморожених активів російського режиму, угоди про корисні копалини та європейських союзників.