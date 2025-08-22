Украинцев начали выдворять из Польши из-за концерта Макса Коржа. Все подробности (фото, видео)

В списке не менее полусотни человек

В Польше уже началась депортация украинцев, которые на концерте белорусского рэпера Макса Коржа нарушили нормы поведения и поднимали флаг УПА. Речь идет о 57 людях, уже есть первые случаи депортации.

Об этом пишет польское издание Warszawa. Wyborcza. Отмечается, что обещавший депортировать нарушителей премьер-министр Дональд Туск сдержал свое слово.

Как рассказывает 18-летняя Ангелина, ее уже отправили в Украину. Девушка приехала в Польшу в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения. Она проживала с бабушкой в Прушкове, недалеко от Варшавы, училась в высшей школе и работала в интернет-магазине в Пястове. Однако после концерта Коржа ее депортировали.

По словам девушки, она никогда не могла бы подумать, что обычный концерт закончится депортацией во время войны. Девушка описывает достаточно интересные подробности всего процесса, которые смахивают на кадры из фильма. К тому же, теперь Ангелине запрещен въезд в Шенгенскую зону пять лет.

"За мной пришли в шесть утра. Мне даже не разрешили взять вещи. Меня забрали и депортировали в Украину. Мне запрещен въезд в Шенгенскую зону на пять лет", — рассказывает девушка.

Флаг Украины на концерте Коржа

Флаг УПА на концерте Коржа

В комментариях в сети многие поляки поддержали такое решение, ведь считают недопустимым нарушение норм поведения даже на концерте. Кроме того, многих возмутил флаг УПА, который в стране запрещен.

Что произошло на концерте Коржа

9 августа прошел в Польше концерт Макса Коржа на Национальном стадионе. Однако атмосфера этого события больше напоминала беспорядок, ведь фанаты рэпера перепрыгивали через барьеры, чтобы попасть с трибун на стадион; вступали в драки с охранниками и стюардами, а также поджигали сигнальные ракеты. Более того, поднимали флаг УПА, запрещенный польским законодательством.

Макс Корж

После этого Туск назвал действия людей "актами агрессии", "провокацией" и подчеркнул, что в Польше нельзя допустить роста антиукраинских настроений. Поэтому страну "добровольно или по принуждению" покинут 63 человека, из них 57 украинцев и шесть белорусов.

