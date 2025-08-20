У вас пропущений. Польщу міг атакувати "шахед": що відомо про вибух

Поки що офіційно польська влада не заявляє, що саме стало причиною вибуху

У ніч на 20 серпня мешканці села Осини, що в Люблінському воєводстві за 70 кілометрів від Варшави, почули вибух і побачили яскравий спалах у небі. Як виявилося — над полем упав і вибухнув невідомий об'єкт. Вибуховою хвилею вибило вікна в навколишніх будинках. Пожежі не було, але на місці знайшли обгорілі уламки — схожі на частини дрона з пропелерним двигуном.

Першими на місце приїхали поліція та пожежники. Серед уламків знайшли металеві й пластикові деталі, розкидані на десятки метрів. Вибух залишив вигорілу пляму на кукурудзяному полі. За словами місцевої влади, ніхто не постраждав. "Телеграф" зібрав наявну інформацію про інцидент.

"Шахед" чи ні? Польща з’ясовує, що саме впало

Поки польська влада офіційно не підтвердила, що це був дрон Shahed, у ЗМІ та серед експертів — інша думка. Фото з місця падіння опублікував місцевий телеканал lukow.tw. На них — двигун, схожий на той, що використовують у Shahed-136.

Двигун з місця падіння невідомого дрона у Польщі. Фото: lukow.tw

Про це пише польське видання "Rzeczpospolita" і українське "Defense Express". Там кажуть: ймовірно, що це був саме російський дрон-камікадзе, які щодня атакують українські міста.

Тієї ж ночі, за даними Повітряних сил України, Росія запустила понад 90 "шахедів", а також дві балістичні ракети. Частину дронів могли направити на західні регіони України — і один із них, можливо, відлетів далі. Якщо він і справді перелетів кордон, то це вже не перший випадок, коли уламки чи дрони залітали до Польщі.

Міноборони Польщі: повітряний простір не порушено

Попри резонанс, у Міноборони Польщі заспокоюють — жодних порушень повітряного простору тієї ночі не зафіксували. Там визнають, що знайшли об’єкт, який "може бути частиною старого двигуна з пропелером", і передали його на експертизу. Але що це було — дрон, уламок ракети чи щось інше — поки не кажуть.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш додав, що влада розглядає всі можливі версії — від технічної аварії до саботажу або контрабанди. Але також згадав, що Польща межує з Україною, тому подібні інциденти — не виняток.

Вже не вперше

За останні два роки дрони та ракети неодноразово перетинали кордон Польщі. Найгучніший випадок — у листопаді 2022 року, коли ракета впала в селі Пшеводув і загинули двоє людей.

