РФ втратить важливу перевагу: експерт пояснив, чому Кремль напружився після новин про "Фламінго"

Заявлені бойові характеристики "Фламінго" — безпрецедентні для європейського арсеналу

Українська далекобійна ракета "Фламінго" в тому випадку, якщо її "паспортна" дальність відповідає реальності, позбавляє Росію важливої переваги. Це стратегічна глибина, де росіяни розміщують важливі цілі, щоб уникнути їхнього ураження.

Про це розповів експерт у сфері ракетних технологій Фабіан Хоффман в коментарі "Укрінформу". За його словами, розробка та виготовлення нової ракети вже є, залишилося її ефективно використати.

"Це важливий крок, оскільки він говорить, що Україна тепер здатна перейти від легких ракетних можливостей, далекобійних безпілотників та мініракет крилатого типу до важкого ракетного озброєння", – сказав він.

Хоффман підкреслив, що бойові характеристики "Фламінго" — безпрецедентні для європейського арсеналу. Така ракета здатна вразити будь-яку російську ціль на всьому просторі від кордонів РФ аж до Уралу.

"Це означає, що стратегічна глибина, яку РФ використовує для відведення цілей за межі досяжності, потенційно зведена нанівець", — пояснив він.

При цьому здатність російської протиповітряної оборони протидіяти ракеті перебуває під великим питанням. З одного боку, "Фламінго" не дуже перевірена в реальних бойових умовах, з іншого боку невідомо, чи вистачить росіянам систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб перекрити усі можливі маршрути прольоту ракети. Також незрозуміла її стійкість до засобів РЕБ, а заявлені темпи виробництва у сім ракет на день можна вважати занадто оптимістичними.

Але навіть одна ракета на день — це вже непогані цифри. До того ж у післявоєнному мирі "Фламінго" можуть стати непоганим стримуючим фактором.

"Ці типи ракет можуть відіграти справді важливу роль в ефективному стримуванні Росії, показавши, що Україна зможе, якщо накопичить достатньо великий арсенал таких ракет, знищувати, пошкоджувати та порушувати роботу критично важливих російських об'єктів, включаючи інфраструктуру", — додав експерт.

Нагадаємо, що 17 серпня Україні показали перше фото української крилатої ракети під назвою "Фламінго", яка вже пройшла випробування та виготовляється серійно. Ця ракета може летіти на відстань до 3000 кілометрів та нести бойову частину масою в одну тонну. При цьому користувачі та експерти вже помітили, що ракета "Фламінго" дуже схожа на крилату ракету FP-5, яку розробила компанія Milanion Group з ОАЕ.

Нагадаємо, що в червні пройшли випробування української балістики "Сапсан" в бойових умовах. При цьому про перші вдалі льотні випробування української балістики президент Володимир Зеленський заявляв ще в жовтні 2024 року, однак якщо зараз ця зброя вже дійсно готова до серійного виробництва, то це може стати ще однією "козирною картою" України в протистоянні з ворогом. Як поява своєї далекобійної зброї може вплинути на хід війни, розбирався "Телеграф".