"Фламинго" под Киевом нет? Глава Центра радиотехнологий поставил точку в вопросе

В сети появилось немало фейков о новой ракете

Производство украинской ракеты "Фламинго" никогда не было под Киевом. Хотя пропагандисты активно распространяют соответствующие фейки.

Об этом сообщает глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов "Флэш". По его словам, место производство "Фламинго" хранится в секрете.

Глава Центра призвал людей скептически относиться к информации, которую распространяют в сети, и не поддаваться панике, а тем более не верить слухам. Он добавил, что российские группы в соцсетях активно репостят сообщения и пытаются найти "производство" Фламинго на фото. Ведь недавно появились первые кадры с завода.

К тому же Бескрестнов говорит, что к поиску приобщились и некоторые блогеры, подпитывающие "зраду". По его словам, никаких военных объектов или производства в Киеве или под ним нет. А любые российские атаки унесут жизнь гражданских и нанесут ущерб бизнесу.

Он также добавил, что журналистам Associated Press дали сфотографировать только разрешенные объекты, это не были секретные кадры.

Что предшествовало

22 августа пропагандистские СМИ начали распространять сообщения, которые якобы раскрывают локацию производства ракет "Фламинго" под Киевом. Якобы "журналисты" смогли на фото рассмотреть цеха и предупредили о возможных атаках.

Ракета "Фламинго"

Напомним, что 17 августа в Украине показали первое фото украинской крылатой ракеты под названием "Фламинго", которая уже прошла испытание и производится серийно. Эта ракета может лететь на расстояние до 3000 км и нести боевую часть массой в одну тонну. При этом пользователи и эксперты уже заметили, что ракета Фламинго очень похожа на крылатую ракету FP-5, которую разработала компания Milanion Group из ОАЭ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперт в сфере ракетных технологий Фабиан Хоффман объяснил, почему Кремль напрягся после новостей о "Фламинго".