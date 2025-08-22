Україна шаленими темпами випускає аналог "Шахеда" за вчетверо менші гроші: що відомо про нову зброю

Безпілотник настільки дешевий, оскільки його максимально адаптували під "місію одного удару"

В Україні масово випускається ударний далекобійний дрон, який фактично є аналогом російського-іранського "Шахеда", але значно дешевший. Темпи його випуску вже зрівнялися з тими, які демонструє головний російський завод з виробництва "Шахедів" в татарстанському місті Алабуга.

Про це повідомляє Defense Express. Зазначається, що мова йде про далекобійний дрон FP-1, вперше продемонстрований у травні 2025 року. Його роблять у кількості понад 100 одиниць на добу: "Алабуга" демонструє такі ж самі темпи.

При цьому новий БПЛА приблизно в чотири рази дешевший за "Шахед". За останніми даними, "Шахед" коштував 193 тисячі доларів за одиницю, хоча ціни могли змінитися, оскільки росіяни спростили низку компонентів, але почали ставити інші двигуни та дорожчі CRPA-модулі супутникової навігації типу "Комета-М". Водночас FP-1 з усіма поліпшеннями коштує не дорожче 55 тисяч доларів.

Видання зазначає, що безпілотник настільки дешевий, оскільки його максимально адаптували під "місію одного удару". Корпус зроблений з фанери, кріплення надійні, але максимально дешеві. Розробник виходив з того, що це дрон-камікадзе, який може здійснити тільки один польот, тому максимально здешевив конструкцію.

Водночас з російсько-іранськими "Шахедами" такий номер не проходить. Причина в тому, зазначається у матеріалі, що іранський Shahed-136, який скопіювали росіяни під назвою "Герань-2" — це вкрадена іранцями технологія ізраїльського дрона IAI Harpy. Проте й останній — не ізраїльська розробка, а отримана невідомими шляхами перспективна німецька технологія "антирадарного дрона" DAR, який розробляли для потреб Бундесверу ще у 1980-х роках.

Це наклало відбиток на процес виготовлення російсько-іранського дрона. Виробничий процес значно складніший та дорожчий за аналогічний у FP-1. Більші розміри та більша бойова частина вимагають дорожчого двигуна — на "Шахеді" він чотирициліндровий проти дешевого двоциліндрового на FP-1. При цьому в українському дроні є можливість замінити БЧ зі 60 кілограмів на 120 кг — при цьому дальність впаде з 1600 км до вдвічі меншого значення. "Шахеди" ж мають тільки свою стандартну 90-кг бойову частину.

Нагадаємо, що 17 серпня Україні показали перше фото української крилатої ракети під назвою "Фламінго", яка вже пройшла випробування та виготовляється серійно. Ця ракета може летіти на відстань до 3000 кілометрів та нести бойову частину масою в одну тонну. При цьому користувачі та експерти вже помітили, що ракета "Фламінго" дуже схожа на крилату ракету FP-5, яку розробила компанія Milanion Group з ОАЕ.