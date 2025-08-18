У "Фламінго" довга "шия": чим нова ракета крутіша за "Нептун" і чому Росії буде дуже боляче

Україна запустила у серійне виробництво свою крилату ракету дальнього радіусу дії. Вона вже зацікавила експертів своїм зовнішнім виглядом.

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про ракету "Фламінго" і про перспективи нової зброї.

Великий пташиний сюрприз для ворога

Увечері 17 серпня кореспондент Єфрем Лукацький на своїй сторінці опублікував фото нової української крилатої ракети "Фламінго". За його словами, вона вже перебуває у серійному виробництві, а отже, пройшла випробування.

Характеристик нової зброї Лукацький не розкрив, проте уточнив, що ця крилата ракета може долати відстані до 3000 кілометрів.

"Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3 000 км уже в серійному виробництві", — Лукацький

Виробником "Фламінго" є українська компанія "Fire Point". Саме у її цеху на засекреченій локації побував кореспондент.

Ракета "Фламінго". Фото: Єфрем Лукацький

Дивовижна схожість української ракети чи невипадковий збіг

І поки користувачі обговорювали зброю, експерти одразу помітили схожість "Фламінго" з існуючою ракетою іноземного виробництва, На їхню думку, українська зброя дуже схожа на крилату ракету FP-5, яку розробила компанія Milanion Group із ОАЕ. Вперше її було представлено на збройовій виставці IDEX-2025 на початку цього року.

За даними розробника, ракета має такі тактико-технічні характеристики:

Дальність польоту: до 3000 кілометрів;

Висота польоту: до 5 кілометрів;

Максимальна швидкість: до 950 кілометрів на годину;

Крейсерська швидкість: 800-900 км/год;

Максимальна стартова вага: шість тонн;

Розмір бойової частини: одна тонна (1000 кілограмів);

Можливість запуску: повітряна та наземна;

Система наведення ракети: інерційно-супутникова комбінована, стійка до впливу РЕБ.

Крилата ракета FP-5

На думку авіаційного експерта Костянтина Криволапа, робота української Fire Point та Milanion Group з ОАЕ пов’язана. Він зазначив, що арабська ракета носить назву FP-5, а українська компанія має БПЛА FP-1. При цьому в Milanion Group, за інформацією експерта, є "дуже серйозне українське коріння".

"Можна припустити, що "Фламінго" та FP-1 будуть застосовуватися разом якимось чином. Наприклад, якщо використовувати дрон як засіб протидії РЕБ, або радіотехнічний засіб, або засіб ураження. Я думаю, у такій комплектації він і працюватиме", — припустив Криволап.

Перспективи товстої української ракети

На думку авіаційного експерта, у "Фламінго" перспективи вищі, ніж навіть у українського "Нептуна".

"Організувати бізнес-менеджмент за кордоном, а тут організувати збірку, це зовсім не те як з нашим "Нептуном". Бо виходить, що "Нептун" нам складніше виробляти, ніж таку ракету. Тому що тут було багато виробництв, які були або знищені, або пошкоджені, або порушено логістику. А тут все приходить на точку — зібрав — полетіло", — підкреслює експерт.

Криволап упевнений, що з таким підходом "Фламінго" має шанс вже дуже швидко вийти на рівень 50 ракет на місяць.

"А це саме та цифра, яку я прогнозував як необхідну. Думаю, дуже скоро вийдемо на такий випуск тому, що немає складнощів, пов’язаних із сучасним українським виробництвом та українською комплектацією", — прогнозує Криволап.

Чи реальні характеристики

Криволап скептично ставиться до заявлених характеристик.

"Для такого габариту (шість метрів у довжину) бойова частина в тонну — це занадто багато. Я думаю, вона буде трохи меншою, тому що вона і не потрібна така велика, якщо в тебе є точна система наведення. Ну і я думаю, що ці ФП-5 і ФП-1 вони працюватимуть разом. Подібні компанії, які явно контактують дуже щільно", — сказав експерт.

При цьому Криволап зазначив, що робити інші будь-які висновки просто по вигляду ракети неможливо.

"Має значення система наведення, має значення система керування, має значення система двигуна", — зазначив він.

Наскільки боляче буде росіянам

"Я ще раніше говорив, що в мене є мрія — 50 ракет на місяць, які мають дальність ~700 кілометрів і можуть нести по 500 кілограмів вибухівки. У цьому випадку приблизно 80 відсотків російського ВПК говорить до побачення. Тобто, якщо "Фламінго" зможе ефективно досягати цілі, то російський ВПК у європейській частині може бути знищено. А за Уралом там нам уже не так багато чого потрібне. Там переважно ядерка і немає великої кількості конвенційної зброї. Нам потрібно знищувати все, що стосується ракет та нафти", — сказав Криволап.

Навіщо "Фламінго" злили у мережу

"Якщо щось з’являється, воно пов’язане з якоюсь політичною подією.

У нас нині складна політична ситуація. Кажуть, що сьогодні нібито доля України вирішуватиметься, бо росіяни наступають, жах. А насправді вони наступають постійно, але з осені 2022 року зайняли близько 1% української території", — зазначив Криволап.

Оптимізм є не у всіх

Експерт із ракетно-ядерного озброєння та колишній працівник ракетного КБ "Південне" Олександр Кочетков у коментарі "Телеграфу" заявив, що поки не готовий коментувати "Фламінго".

На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що анонси не вбивають ворога, а тому дати оцінку новій ракеті він зможе лише після реального застосування.

"Зрозуміло бажання наших громадян, щоб на той клятий Кремль почали нарешті падати тони вибухівки. Але до чого тут багаточисельні анонси нової диво-зброї, яких в нас останнім часом з’являється дуже багато? Над маренням Путіна про "зброю на нових фізичних принципах" я відверто глузую, а наші повідомлення про щось суперпотужне, яке запустили у серійне виробництво, просто не коментую. От з’явиться виріб у військах, тоді із задоволенням проаналізуємо його переваги, недоліки і потенційний вплив на перебіг бойових дій.", — наголосив він.

При цьому експерт вважає, що ракета "Фламінго" зовні йому нагадала радянську крилату ракету "Стриж", яка вироблялася у Харкові та після модернізації навіть використовувалася Україною під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сирський розкрив деталі боїв за Покровськ.