"Який там нафіг Рютте!" Візит скандального члена ОПЗЖ в Раду розбурхав українців

Його приїзд затьмарив навіть генерального секретаря НАТО

Народний депутат від забороненої ОПЗЖ Сергій Льовочкін прийшов на засідання парламенту і цим обурив українців. Це співпало з візитом до Києва генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

"Телеграф" зібрав реакції українців. Варто зазначити, що Сергій Льовочкін входить до списку найбільших прогульників засідань Ради девʼятого скликання за даними руху "Чесно".

Журналіст та ведучий програми "Єдині новини" Євген Плінський відреагував на цю подію. За його словами, це свято для партії ОПЗЖ.

Також була реакція і Олександра Кота. Він опублікував фото і написав дотепний підпис.

Льовочкін у ВР. Мрії збуваються, написав Олександр Кот

Народна депутатка Марʼяна Безугла, яка сама неодноразово втрапляла своїми заявами у скандал також опублікувала фото і реакцію на появу Львочкіна у Верховній Раді.

Сергій Льовочкін прийшов сьогодні у ВРУ. Вперше за багато місяців, якщо не років, написала Безугла

Користувач мережі Фейсбук Василь Савчур також не був осторонь такої події. Він поділився своїми думками.

Сергій Льовочкін вперше за декілька місяців прийшов на засідання парламенту. За кілька днів до повномасштабного вторгнення Льовочкін виїхав у Венецію. Я бачу пацани з ОПЗЖ нормально себе почувають. І нічого їм не жме написав Савчур

Що відомо про Сергія Льовочкіна

Український політик Сергій Льовочкін народився у Києві 17 липня 1972 року, де здобув вищу економічну освіту, пізніше став кандидатом економічних наук. Також закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі за спеціальністю "Міжнародне право".

Льовочкін був народним депутатом VI, VIII та IX скликань. За роки роботи його називали одним із найвпливовіших "сірих кардиналів" української політики.

Сергія Льовочкіна обрали й народним депутатом у 2019 році. Він йшов на вибори від партії "Опозиційна платформа — За життя" пʼятим номером у списку як член партії.

За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, як пишуть журналісти видання Главком, Льовочкін виїхав у Венецію, після чого зник з публічної площини.

Сергій Льовочкін - депутат від партії ОПЗЖ

За ці роки депутат неодноразово приїжджав та покидав Україну. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Сергій Льовочкін мешкає в особняку на Лазурному узбережжі: вілла екснардепа добре охороняється та оснащена камерами відеоспостереження.

Депутат Сергій Льовочкін оформив опікунство над матір’ю за станом здоров’я. У коментарі журналістам він підтвердив, що матір хворіє вже кілька років. Оскільки його сестра перебуває за кордоном, опікунство оформили на нього.

Колишній нардеп неодноразово потрапляв у скандали. Льовочкін мав тісні зв’язки з олігархом Дмитром Фірташем. Водночас вони контролювали значну частку акцій телеканалу "Інтер", який вважався одним із найвпливовіших у країні. Після початку війни на Донбасі канал не раз опинявся у центрі скандалів через свою проросійську позицію. Льовочкіна і Фірташа критикували за використання медіаресурсу у власних політичних цілях та просуванні вигідного їм наративу.

Детальніше про те, де зараз Льовочкін і що про нього відомо — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.