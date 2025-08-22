"Какой там нафиг Рютте!" Визит скандального члена ОПЗЖ в Раду взбудоражил украинцев

Его приезд затмил даже генерального секретаря НАТО

Народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Сергей Левочкин пришел на заседание парламента и этим возмутил украинцев. Это совпало с визитом в Киев генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Телеграф собрал реакции украинцев. Стоит отметить, что Сергей Левочкин входит в список крупнейших прогульщиков заседаний Совета девятого созыва по данным руху "Честно".

Журналист и ведущий программы "Единые новости" Евгений Плинский отреагировал на это событие. По его словам, это праздник для партии ОПЗЖ.

Также была реакция и Александра Кота. Он опубликовал фото и написал остроумную подпись.

Левочкин в ВР. Мечты сбываются, написал Александр Кот

Народная депутат Марьяна Безугла, которая сама неоднократно попадала своими заявлениями в скандал также опубликовала фото и реакцию на появление Левочкина в Верховной Раде.

Сергей Левочкин пришел сегодня в ВРУ. Впервые за многие месяцы, если не лет, написала Безугла

Пользователь сети Фейсбук Василий Савчур также не был в стороне от такого события. Он поделился своими мыслями.

Сергей Левочкин впервые через несколько месяцев пришел на заседание парламента. За несколько дней до полномасштабного вторжения Левочкин уехал в Венецию. Я вижу пацаны с ОПЗЖ нормально себя чувствуем. И ничего им не жмет написал Савчур

Что известно о Сергее Левочкине

Украинский политик Сергей Левочкин родился в Киеве 17 июля 1972 года, где получил высшее экономическое образование, позже стал кандидатом экономических наук. Также окончил Украинскую академию внешней торговли по специальности "Международное право".

Левочкин был народным депутатом VI, VIII и IX созывов. За годы работы его называли одним из самых влиятельных "серых кардиналов" украинской политики.

Сергея Левочкина избрали и народным депутатом в 2019 году. Он шел на выборы от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" пятым номером в списке как член партии.

За несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину, как пишут журналисты издания Главком, Левочкин уехал в Венецию, после чего скрылся из публичной плоскости.

Сергей Левочкин – депутат от партии ОПЗЖ

За эти годы депутат неоднократно приезжал и покидал Украину. Журналисты-расследователи сообщали, что Сергей Левочкин проживает в особняке на Лазурном побережье: вилла экснардепа хорошо охраняется и оснащена камерами видеонаблюдения.

Депутат Сергей Левочкин оформил опекунство над матерью по состоянию здоровья. В комментарии журналистам он подтвердил, что мать болеет уже несколько лет. Поскольку его сестра находится за границей, опекунство оформили на него.

Бывший нардеп не раз попадал в скандалы. Левочкин имел тесные связи с олигархом Дмитрием Фирташем. В то же время они контролировали значительную часть акций телеканала "Интер", который считался одним из самых влиятельных в стране. После начала войны на Донбассе канал не раз оказывался в центре скандалов из-за своей пророссийской позиции. Левочкина и Фирташа критиковали за использование медиаресурса в своих политических целях и продвижении выгодного им нарратива.

