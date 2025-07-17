Взяв Януковича кумом, а він звинуватив його у розгоні Майдану: де зараз екснардеп Льовочкін

Льовочкін був замішаний у багатьох великих скандалах

Сергій Льовочкін — відома постать в українській політиці, він був одним із лідерів забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" і очолював Адміністрацію президента за Віктора Януковича. Але білий президент, і за сумісництвом його кум, намагався зробити Льовочкіна "цапом-відбувайлом" і звинувачував у розгоні Євромайдану.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник екснардеп Сергій Льовочкін, який сьогодні, 17 липня, відзначає 53-річчя. Ми довідалися про нього деякі факти.

Сергій Льовочкін — що про нього відомо

Український політик Сергій Льовочкін народився у Києві 17 липня 1972 року, де здобув вищу економічну освіту, пізніше став кандидатом економічних наук. Також закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі за спеціальністю "Міжнародне право".

З 1996 по 1999 рік Льовочкін займався підприємницькою діяльністю та водночас був радником губернатора Донецької області Віктора Януковича. З кінця 1990-х розпочав роботу в адміністрації президента Леоніда Кучми, з яким поріднився (Кучма став хрещеним його дочки Олени).

Сергій Льовочкін породився з Леонідом Кучмою

Льовочкін пройшов шлях від консультанта до першого помічника глави держави. Згодом став радником спікера Верховної Ради Володимира Литвина. У 2007 році він приєднався до "Партії регіонів", а коли Віктор Янукович прийшов до влади, то зробив Льовочкіна главою Адміністрації Президента. У 2014 році його призначили на посаду радника президента Віктора Януковича, з яким Льовочкін також встиг поріднитися. Але після втечі соратника його звільнили.

Сергій Льовочкін був депутатом трьох скликань

Льовочкін був народним депутатом VI, VIII та IX скликань. За роки роботи його називали одним із найвпливовіших "сірих кардиналів" української політики.

Сергій Льовочкін був головою АП Віктора Януковича

Колишній нардеп неодноразово потрапляв у скандали. Льовочкін мав тісні зв’язки з олігархом Дмитром Фірташем. Водночас вони контролювали значну частку акцій телеканалу "Інтер", який вважався одним із найвпливовіших у країні. Після початку війни на Донбасі канал не раз опинявся у центрі скандалів через свою проросійську позицію. Льовочкіна і Фірташа критикували за використання медіаресурсу у власних політичних цілях та просуванні вигідного їм наративу.

Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкін, Фото: apostrophe

Щобільше, Віктор Янукович звинуватив ексглаву АП Льовочкіна та бізнесмена Фірташа у розгоні студентів на Євромайдані в ніч на 30 листопада 2013 року, що спричинило початок Революції Гідності. "Автором розгону Майдану" Льовочкіна називав і тодішній міністр МВС Арсен Аваков, зазначивши, що його місце у в’язниці, а не в парламенті.

Янукович звинуватив Льовочкіна у розгоні Євромайдану

Але у 2017 році начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури заявив, що Льовочкін не причетний до розгону студентів. Екснардеп назвав звинувачення у свій бік "казками із політичного склепу".

Сергій Льовочкін був соратником президента-втікача

У 2020 році, коли до влади прийшов Володимир Зеленський, нардеп Льовочкін заявляв, що ніколи нічого поганого не говорив про президента і від нього у свій бік не чув нічого поганого. Політик говорив, що члени його політичної сили "ОПЗЖ" об’єдналися заради миру в Україні та готові співпрацювати з командою Зеленського.

Сергій Льовочкін входив до "ОПЗЖ"

Де зараз Сергій Льовочкін і як виглядає

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій Льовочкін залишив країну. Незабаром з’явилася інформація, що він ненадовго повернувся, а потім знову виїхав за кордон. Вже за кілька днів його помітили на футбольному матчі у Польщі — про це повідомлялося у розслідуванні журналістського проєкту "Схеми". Цікаво, що колишній народний депутат так і не висловився про повномасштабну війну.

Сергій Льовочкін був помічений на футболі у Польщі, Фото: Схеми

За даними розслідування журналіста "Української правди" Михайла Ткача, Сергій Льовочкін облаштувався у Франції — в елітному особняку на Лазурному узбережжі. Журналісти зазначають, що вілла ретельно охороняється та обладнана камерами спостереження.

А навесні 2023 року ЗМІ з’ясували, що екснардеп Льовочкін разом із Григорієм Суркісом перебували у Ніцці (Франція). Журналісти повідомили, що вони літали до Відня, де, ймовірно, зустрічалися з олігархом Дмитром Фірташем.

Сергій Льовочкін може вільно виїжджати за кордон

Згідно з останньою інформацією, яку повідомляла "Українська правда" у 2024 році, Сергій Льовочкін оформив опікунство за мамою, це дозволяє йому офіційно залишати територію України під час війни.

"Мама хворіє вже кілька років. Раніше ми намагалися активно лікувати її за кордоном. Зараз прийняли консервативний сценарій, у ньому їй краще вдома. Сестра постійно живе за кордоном, я в Україні. Тому мама зараз більше на мені. Тому і документи по мамі все на мені… Я і зараз, і далі планую жити та працювати в Україні", — заявляє.

"Телеграф" писав раніше, де зараз ексголова СБУ Грицак. Він подав у відставку і зник з усіх радарів.