Гарантії безпеки для України матимуть два шари: головні заяви з зустрічі Рютте та Зеленського в Києві

За словами Зеленського, Україні не вистачить F-16

Президент України Володимир Зеленський 22 серпня провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який прибув із візитом до Києва. Лідери провели спільну пресконференцію на якій зробили заяви.

"Телеграф" зібрав ці заяви. Спершу Марко Рютте відзначив важливість того, що Україна, Сполучені Штати та Європа працюють спільно над тим, як повинні виглядати майбутні гарантії безпеки.

За його словами, наразі є домовленість про те, що буде два рівні гарантій.

На першому рівні буде, власне, встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогню, або поєднання того й іншого. Тож перший рівень буде для того, щоби Збройні сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які труднощі сказав генсек НАТО

Другий рівень – це те, за його словами, "що нададуть Сполучені Штати і Європа".

Над цим ми, власне, працюємо. І, як ми всі знаємо, Будапештський меморандум і Мінські перемовини також не привели до справжніх гарантій. І нові наші гарантії не мають бути такими сказав Рютте

Рютте наголосив, що майбутні гарантії мають бути такого рівня, щоб "Владімір Владімірович Путін, сидячи у Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знову".

Що відомо про гарантії безпеки

Володимир Зеленський сказав, що поки зарано говорити, хто які гарантії безпеки надасть:

Різні країни з різними обсягами допомоги, з різними можливостями. І поки що зарано говорити, хто може дати своїх військових, хто розвідку, хто присутній в морі, хто в небі, а хто готовий фінансувати сказав Володимир Зеленський

Також президент України каже, що Туреччина хоче бути частиною гарантій безпеки України, взявши на себе відповідальність за морську безпеку.

Володимир Зеленський про зустріч з Путіним

Він заявив, що росіяни роблять все, щоб зустрічі з Путіним не було.

Саме на рівні лідерів має вирішуватися питання, щоб завершити війну. Але бачимо зараз, що росіяни роблять все, щоб зустрічі не було сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна на відміну від Росії не боїться будь-яких зустрічей з лідерами.

Ми готові працювати продуктивно, максимально. Ми сподіваємося, що партнери допоможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони додав президент.

Зеленський наголосив, що необхідно примушувати росіян до дипломатії.

Потрібні дійсно сильні санкції, якщо вони не погодяться на дипломатичне розв'язання цієї війни, якщо вони не захочуть закінчити війну. Ми дуже розраховуємо на сильні пакети від партнерів зазначив глава держави.

Зеленський про Трампа, Путіна і їх відносини

"Він (Трамп — ред.) єдина людина, яка сьогодні може зупинити Путіна. І домовились про те, що правильно перейти в дипломатичний напрямок. Я підтримав цей напрямок. Ми говорили про тристоронню зустріч яка потрібна. Потім у нього був зв'язок з російською стороною, він сказав: "давайте спочатку зробимо двосторонній трек і це пропозиція росіян, а потім тристоронній".

За словами президента, він не хоче ставити будь-які умови, які потім буде хтось використовувати в якості перепон до закінчення війни.

Інші заяви президента і Рютте

"Кількість винищувачів F-16, які наразі має Україна, не буде достатньою для гарантування безпеки", — Володимир Зеленський.

"НАТО контактує з Варшавою щодо дрона, який впав у Польщі", — Марк Рютте.

"Гарантії безпеки мають бути "Article-5-like" (аналог статті 5 НАТО про колективну оборону). Зараз обговорюють фінансування ЗСУ, зброю та дипломатію".

Зеленський також наголосив, що не прийме умов, які стануть перешкодою для миру.

