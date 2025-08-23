Блакитно-жовта хмара здійнялась над Львовом. Прикордонники відзначились на День прапора (відео)

На горі підняли незвичний стяг

З нагоди Дня прапора України у Львові підійняли на горі незвичний стяг. На висоті 294 метри створили живий блакитно-жовтий прапор.

Про це розповідають прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону. Зазначається, що подія сталась на горі Баба Род у Львові.

23 серпня на висоті 294 метрів над Львовом, на одній з найгарніших панорам, яка розкинулась від Високого Замку до районів Знесіння, Підзамчого та Замарстинова, прикордонники по-особливому відзначили День прапора України. Вони не проста підняли блакитно-жовтий стяг, а зробили це за допомогою димових шашок.

Таким чином вишукані прикордонники утворили блакитно-жовту хмару над Львовом. Першою запалила факели Ірина Гах — дружина Героя України Романа Гаха, який шість годин утримував рубіж на Луганщині та віддав життя за Україну. Дим її шашок був символом тих, хто загинув і тих, хто продовжує боротьбу.

"Наш прапор — символ свободи, єдності та незламності. Прикордонники — перша лінія його захисту", — наголосив заступник начальника 7 прикордонного загону з морально-психологічного забезпечення полковник Сергій Шаповал.

Ця акція стала уособленням не просто підняття блакитно-жовтого стяга, а й тим, що є жива історія та сила духу українців, яка об’єднує покоління. Прикордонники кажуть, що дим, який підіймався в небо, став образом нескореної волі.

"Під цим прапором ми стоїмо. З цим прапором ідемо у бій. І з цим прапором — до перемоги", — додали у пресслужбі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в окупованих містах України також замайоріли українські прапори. Люди не тільки малювали їх на стінах, а й пов'язували стрічки чи просто фотографували.