Голубо-желтое облако поднялось над Львовом. Пограничники отличились на День флага (видео)

На горе подняли необычный флаг

По случаю Дня флага Украины во Львове подняли на горе необычный флаг. На высоте 294 метра создали живое голубо-желтое знамя.

Об этом рассказывают пограничники 7 пограничного Карпатского отряда. Отмечается, что событие произошло на горе Баба Род во Львове.

23 августа на высоте 294 метров над Львовом, на одной из самых красивых панорам, раскинувшейся от Высокого Замка до районов Вознесения, Подзамчего и Замарстынова, пограничники по-особенному отметили День флага Украины. Они не просто подняли голубо-желтое знамя, а сделали это с помощью дымовых шашек.

Таким образом, выстроенные пограничники сделали голубо-желтое облако над Львовом. Первой зажгла факелы Ирина Гах — жена Героя Украины Романа Гаха, который шесть часов удерживал рубеж в Луганской области и отдал жизнь за Украину. Дым ее шашек был символом погибших и тех, кто продолжает борьбу.

"Наш флаг — символ свободы, единства и несгибаемости. Пограничники — первая линия его защиты", — отметил заместитель начальника 7 пограничного отряда по морально-психологическому обеспечению полковник Сергей Шаповал.

Эта акция стала олицетворением не просто поднятия голубо-желтого флага, но и тем, что есть живая история и сила духа украинцев, объединяющая поколение. Пограничники говорят, что поднимавшийся в небо дым стал образом непокоренной воли.

"Под этим флагом мы стоим. С этим флагом идем в бой. И с этим флагом — к победе", — добавили в пресс-службе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в оккупированных городах Украины также взвились украинские флаги. Люди не только рисовали их на стенах, но и повязывали ленты или просто фотографировали.