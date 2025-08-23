У Криму, Маріуполі замайорів український прапор. Як проходить свято в окупації (фото, відео)
Українці прикрасили прапорами чимало тимчасово окупованих міст
23 серпня в Україні відзначають День прапора України. Це свято особливе для кожного українця і для тих, хто залишився в окупації. Адже і в Криму, і в Маріуполі, в цей день українці підняли наш стяг, стверджуючи, що Україна повернеться додому.
Сили спеціальних операцій ЗСУ вже опублікували відео, де в Криму майже на кожному куточку замайоріли роботи, присвячені опору. Вони ламають міф про "русскій мир".
"На південному узбережжі активісти залишають яскраві патріотичні зображення – гасла "Крим – це Україна", а також символи Руху опору ССО ЗСУ", — йдеться у повідомленні.
Рух "Жовта стрічка" показав, як українці прикрасили прапорами України тимчасово окуповані міста Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму. На фото показані малюнки, резинки для волосся, стрічки — усе, що має жовто-блакитний колір. Це стало символом спротиву в окупації.
Зазначається, що святкують день українського прапора разом з усією країною Євпаторія, Севастополь, Донецьк, Луганськ, Жданівка, Генічеськ, Бердянськ, Маріуполь тощо. До того жовто-блакитний стяг підняли і у Сімферополі, біля залізничного вокзалу.
Окрім того, 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича опублікувала щемливе відео, де показала, як люди в окупації малюють український прапор на стіні, вішають стрічки та носять у долонях маленькі прапори.
"Наш Прапор живе навіть в окупації. Його малюють на стінах, в’яжуть на деревах і стовпах, ховають у серцях", — йдеться у повідомленні.
