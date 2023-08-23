Рус

З Днем прапора України! Яскраві листівки і картинки до свята 23 серпня

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
7845
День Державного прапора України щорічно відзначають 23 серпня
День Державного прапора України щорічно відзначають 23 серпня. Фото Телеграф

Особливе свято присвячено одному з державних символів нашої країни

Окрім Дня Незалежності, у серпні відзначають ще одне значуще державне свято – День Державного прапора України, який щорічно припадає на 23 серпня. Цього року ця дата випала на суботу.

День прапора набуває особливого значення під час повномасштабної російсько-української війни. Наші захисники на фронті віддають все, аби синьо-жовтий стяг майорів над звільненими від окупантів містами і селами. Український прапор – символ свободи, стійкості і незламності.

Свято на честь українського прапора з’явилося у 2004 році, коли тодішній президент Леонід Кучма видав відповідний указ. Дата обрана не випадково. Вважається, що саме 23 серпня 1991 року народні депутати розмістили синьо-жовтий стяг у парламенті незадовго до визнання України незалежною.

З нагоди Дня Державного прапора України "Телеграф" публікує листівки, які можна надіслати близьким і друзям у месенджері або розмістити на своїх сторінках у соціальних мережах. З Днем прапора, українці!

Картинки з Днем прапора України українською

З Днем прапора України
З Днем прапора України
Привітання з Днем прапора України
День Державного прапора України 23 серпня
День Державного прапора України
З Днем Державного прапора України
З Днем Державного прапора України

Нагадаємо, одразу після Дня українського прапора відзначається не менш важливе державне свято – День Незалежності України. Патріотичні листівки до 24 серпня ви можете знайти в матеріалі "Телеграфу".

Теги:
#Листівки #День Прапора України #День Державного Прапора України