З Днем прапора України! Яскраві листівки і картинки до свята 23 серпня

Особливе свято присвячено одному з державних символів нашої країни

Окрім Дня Незалежності, у серпні відзначають ще одне значуще державне свято – День Державного прапора України, який щорічно припадає на 23 серпня. Цього року ця дата випала на суботу.

День прапора набуває особливого значення під час повномасштабної російсько-української війни. Наші захисники на фронті віддають все, аби синьо-жовтий стяг майорів над звільненими від окупантів містами і селами. Український прапор – символ свободи, стійкості і незламності.

Свято на честь українського прапора з’явилося у 2004 році, коли тодішній президент Леонід Кучма видав відповідний указ. Дата обрана не випадково. Вважається, що саме 23 серпня 1991 року народні депутати розмістили синьо-жовтий стяг у парламенті незадовго до визнання України незалежною.

З нагоди Дня Державного прапора України "Телеграф" публікує листівки, які можна надіслати близьким і друзям у месенджері або розмістити на своїх сторінках у соціальних мережах. З Днем прапора, українці!

Картинки з Днем прапора України українською

