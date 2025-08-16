Рус

"Довго летів? 4 повних валізи". У мережі не вщухають меми про зустріч Путіна і Трампа на Алясці

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1211
Зустріч Трампа з Путіним Новина оновлена 16 серпня 2025, 16:49
Зустріч Трампа з Путіним. Фото The White House

Шквал мемів не закінчується

15 серпня в місті Анкоридж на Алясці відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом та очільником Росії Володимиром Путіним. Переговори стосувалися пошуку шляхів припинення війни в Україні.

Саміт викликав бурю емоцій у соціальних мережах, а меми на цю тему заполонили весь інтернет. "Телеграф" зібрав найяскравіші із них.

Більшість жартів стосувалася наслідків зустрічі двох лідерів. Замість того щоб нести відповідальність за початок кровопролитної війни, хазяїн Кремля завдяки Трампу отримав те, чого прагнув роками — символічне повернення до клубу "світових лідерів".

З початку повномасштабного вторгнення Захід, Україна та деякі партнери були послідовними щодо наративу про "ізоляцію Росії". Путіна таврували як "самопроголошеного диктатора" та "військового злочинця". Ці ярлики працювали, поки Трамп не зустрівся з Путіним.

Лідер Сполучених Штатів потиснув руку лідеру Росії і постелив під його ноги червоний килим. Цей жест, незалежно від деталей переговорів чи змісту заяв, зруйнував те, що будували роками. Крім того, він суперечить трампівській ідеї про MAGAMake America Great Again (англ. — "Зробімо Америку великою знову"). На цих висновках базується більшість мемів, які створили українці за наслідками зустрічі двох лідерів.

Меми про Трампа та Путіна
Не оминули українці своєю творчістю і Медвєдєва
Меми про Трампа та Путіна
Коротко про наслідки зустрічі
Меми про Трампа та Путіна
Два діда на коні
Меми про Трампа та Путіна
І як же без коментарів про Нобелівську премію, яку так хоче отримати Трамп
Меми про Трампа та Путіна
Коротко про тезу Трампа Make America Great Again
Меми про Трампа та Путіна
Це справді було дуже ніяково
Меми про Трампа та Путіна
Здається, меми про червону доріжку гулятимуть інтернетом ще довго
Меми про Трампа та Путіна
Не оминули жартами і те, як російські пропагандисти намагались похвалити позу Путіна з широко розставленими ногами
Меми про Трампа та Путіна
Про підготовку до зустрічі двох лідерів
Меми про Трампа та Путіна
Як змінюються наративи
Меми про Трампа та Путіна
Меми про Трампа та Путіна
Смішне про рівень секретності Путіна у поїздках

Нагадаємо, "Телеграф" публікував яскраві меми до зустрічі Путіна та Трампа на Алясці.

Теги:
#Володимир Путін #Зустріч #Дональд Трамп #Меми #Зустріч Трампа і Путіна