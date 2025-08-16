"Довго летів? 4 повних валізи". У мережі не вщухають меми про зустріч Путіна і Трампа на Алясці
Шквал мемів не закінчується
15 серпня в місті Анкоридж на Алясці відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом та очільником Росії Володимиром Путіним. Переговори стосувалися пошуку шляхів припинення війни в Україні.
Саміт викликав бурю емоцій у соціальних мережах, а меми на цю тему заполонили весь інтернет. "Телеграф" зібрав найяскравіші із них.
Більшість жартів стосувалася наслідків зустрічі двох лідерів. Замість того щоб нести відповідальність за початок кровопролитної війни, хазяїн Кремля завдяки Трампу отримав те, чого прагнув роками — символічне повернення до клубу "світових лідерів".
З початку повномасштабного вторгнення Захід, Україна та деякі партнери були послідовними щодо наративу про "ізоляцію Росії". Путіна таврували як "самопроголошеного диктатора" та "військового злочинця". Ці ярлики працювали, поки Трамп не зустрівся з Путіним.
Лідер Сполучених Штатів потиснув руку лідеру Росії і постелив під його ноги червоний килим. Цей жест, незалежно від деталей переговорів чи змісту заяв, зруйнував те, що будували роками. Крім того, він суперечить трампівській ідеї про MAGA — Make America Great Again (англ. — "Зробімо Америку великою знову"). На цих висновках базується більшість мемів, які створили українці за наслідками зустрічі двох лідерів.
