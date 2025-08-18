Тепер козирі є? Зустріч Трампа і Зеленського обростає смішними меми

Зустріч почнеться 18 серпня о 21:15 за Києвом

Зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа у Вашингтоні вже стала приводом для нової порції мемів. Особливо враховуючи те, що до Штатів прибуло чимало європейських лідерів.

"Телеграф" зібрав найкращі меми про цю подію. Зауважимо, що зустріч Трампа і Зеленського має відбутись 18 серпня о 21:15 за Києвом.

Одним з найкращих мемів можна вважати жарти про європейських лідерів, які приїхали на зустріч з президентом США. В цих жартах згадали зустріч президента України в Києві з французьким головою Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фридрихом Мерцем. Тоді Макрон зателефонував Трампу і розмова була досить продуктивна, можливо і цього разу так станеться.

Враховуючи велику кількість європейських лідерів, які прибули в Білий дім, в мережі не могли не згадати легендарний мем з пікантним підтекстом, де мініатюрна білява дівчина сидить біля купи афроамериканських чоловіків.

Були і меми про Фродо з "Володаря перснів". Згадували в жартах і слова Трампа на минулій зустрічі в Овальному кабінеті про карти, яких буцімто немає у Зеленського.

Нагадаємо, що чимало мемів викликало те, що Трамп передав очільнику Росії Володимиру Путіну листа від Меланії Трамп. Українці жартували про його зміст.

