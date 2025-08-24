Залишимося без ракет до Patriot і HIMARS? Чи скоротять США допомогу для України

У ЦПД поспішили пояснити ситуацію

У мережі з’явилися повідомлення про те, що США мають намір урізати постачання озброєння для України. Однак, ця інформація не підтвердилася.

Спочатку повідомлення оприлюднили на турецькому ресурсі Clash Reports, яке посилалося на повідомлення Associated Press. У повідомленні було сказано, що йдеться про ракети до ППО Patriot, до РСЗВ Himars, а також ракет "повітря-земля" Hellfire. Крім того, обмеження мали стосуватися постачання боєприпасів до артилерії.

Причиною такого рішення нібито став дефіцит вказаних на складах американської армії боєприпасів.

"Трамп зупиняє деякі постачання американської зброї в Україну, посилаючись на низькі запаси" цитата Clash Reports

Через кілька хвилин після публікації повідомлення було видалено. На сайті Associated Press подібних публікацій знайти не вдалося. Втім, цитата встигла широко розійтися українським сегментом мережі. Також відповідну новину оприлюднили деякі українські ЗМІ.

У Центрі протидії дезінформації оперативно відреагували та поспішили запевнити, що жодної зупинки допомоги насправді не було.

Варто зазначити, що інформація з’явилася в мережі незадовго після публікацій про те, що Вашингтон схвалив продаж Україні далекобійних бомб-ракет ERAM, здатних вражати цілі на відстані до 460 кілометрів.