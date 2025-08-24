Останемся без ракет к Patriot и HIMARS? Сократят ли США помощь для Украины

В ЦПД поспешили объяснить ситуацию

В сети появились сообщения о том, что США намерены урезать поставки вооружения для Украины. Однако эта информация не подтвердилась.

Изначально сообщение было обнародовано на турецком ресурсе Clash Reports, которое ссылалось на сообщение Associated Press. В сообщении говорилось, что речь идет о ракетах к ПВО Patriot, к РСЗО Himars, а также ракет "воздух-земля" Hellfire. Помимо того, ограничения должны были коснуться поставок боеприпасов к артиллерии.

Причиной такого решения якобы стал дефицит указанных боеприпасов на складах американской армии.

"Трамп приостанавливает некоторые поставки американского оружия в Украину, ссылаясь на низкие запасы" цитата Clash Reports

Спустя несколько минут после публикации сообщение было удалено. На сайте Associated Press подобных публикаций найти не удалось. Впрочем, цитата успела широко разойтись по украинскому сегменту сети. Также соответсвующая новость была обнародована некоторыми украинскими СМИ.

В Центре противодействия дезинформации оперативно отреагировали и поспешили заверить, что никакой остановки помощи на самом деле не было.

Стоит отметить, что информация появилась в сети незадолго после публикаций о том, что Вашингтон одобрил продажу Украине дальнобойных бомб-ракет ERAM, способных поражать цели на расстоянии до 460 километров.