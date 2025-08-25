Рус

Стефанчук оцінив шанси посилення відповідальності за незаконний виїзд чоловіків з України

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук. Фото Колаж "Телеграф"

Він наголосив, що всі законодавчі ініціативи мають зміцнювати обороноздатність

Законопроєкт щодо посилення відповідальності за незаконний перетин кордону має небагато шансів на підтримку у Верховній Раді. Про це заявив Голова Верховної ради Руслан Стефанчук, який очікує на дискусії у парламенті стосовно цієї ініціативи.

Тому що ми чітко маємо усвідомлювати, що ефективність кримінальної відповідальності повинна визначатися одним: як вона вплине на покращення тієї чи іншої соціальної ситуації в Україні. Я поки що потенціалу в цьому не бачу

Руслан Стефанчук

Про це голова Верховної ради сказав у інтерв'ю "Суспільному". Він наголосив, що всі законодавчі ініціативи треба розглядати з погляду посилення потужності України на полі бою, стабільності як державі та налаштованості на досягнення миру.

Що відомо про законопроєкт

Кабмін погодив проєкт закону, яким пропонується доповнити ст. 332 Кримінального кодексу. В статтю хочуть додати таке: "незаконне переправлення осіб через кордон отримує обтяжуючу обставину, якщо відбувається в умовах воєнного стану".

Крім того, законопроєкт передбачає запровадження кримінальної відповідальності за незаконний виїзд за кордон (поза пунктами пропуску, в умовах воєнного стану). Також кримінальну відповідальність хочуть поширити на пошкодження чи знищення прикордонної інфраструктури, а також порушення встановленого терміну перебування за кордоном.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зараз загрожує чоловікам, які спробують незаконно виїхати з України. Під час воєнного стану виїзд обмежений військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років.

Теги:
#Чоловіки #Виїзд #Воєнний стан #Руслан Стефанчук #Законопроєкт