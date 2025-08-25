Стефанчук оцінив шанси посилення відповідальності за незаконний виїзд чоловіків з України

Він наголосив, що всі законодавчі ініціативи мають зміцнювати обороноздатність

Законопроєкт щодо посилення відповідальності за незаконний перетин кордону має небагато шансів на підтримку у Верховній Раді. Про це заявив Голова Верховної ради Руслан Стефанчук, який очікує на дискусії у парламенті стосовно цієї ініціативи.

Тому що ми чітко маємо усвідомлювати, що ефективність кримінальної відповідальності повинна визначатися одним: як вона вплине на покращення тієї чи іншої соціальної ситуації в Україні. Я поки що потенціалу в цьому не бачу Руслан Стефанчук

Про це голова Верховної ради сказав у інтерв'ю "Суспільному". Він наголосив, що всі законодавчі ініціативи треба розглядати з погляду посилення потужності України на полі бою, стабільності як державі та налаштованості на досягнення миру.

Що відомо про законопроєкт

Кабмін погодив проєкт закону, яким пропонується доповнити ст. 332 Кримінального кодексу. В статтю хочуть додати таке: "незаконне переправлення осіб через кордон отримує обтяжуючу обставину, якщо відбувається в умовах воєнного стану".

Крім того, законопроєкт передбачає запровадження кримінальної відповідальності за незаконний виїзд за кордон (поза пунктами пропуску, в умовах воєнного стану). Також кримінальну відповідальність хочуть поширити на пошкодження чи знищення прикордонної інфраструктури, а також порушення встановленого терміну перебування за кордоном.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зараз загрожує чоловікам, які спробують незаконно виїхати з України. Під час воєнного стану виїзд обмежений військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років.