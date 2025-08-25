Стефанчук оценил шансы ужесточения ответственности за незаконный выезд мужчин из Украины

Он подчеркнул, что все законодательные инициативы должны укреплять обороноспособность

Законопроект об усилении ответственности за незаконное пересечение границы имеет немного шансов на поддержку в Верховной Раде. Об этом заявил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, который ожидает дискуссий в парламенте относительно этой инициативы.

Потому что мы четко понимаем, что эффективность уголовной ответственности должна определяться одним: как она повлияет на улучшение той или иной социальной ситуации в Украине. Я пока потенциала в этом не вижу Руслан Стефанчук

Об этом председатель Верховной рады сказал в интервью "Суспільному". Он подчеркнул, что все законодательные инициативы следует рассматривать с точки зрения усиления мощи Украины на поле боя, стабильности как государства и настроя на достижение мира.

Что известно о законопроекте

Кабмин согласовал проект закона, которым предлагается дополнить ст. 332 Уголовного кодекса. В статью хотят добавить следующее: "незаконная переправка лиц через границу получает отягчающее обстоятельство, если происходит в условиях военного положения".

Кроме того, законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за незаконный выезд за границу (вне пунктов пропуска, в условиях военного положения). Также уголовную ответственность хотят распространить на повреждение или уничтожение пограничной инфраструктуры, а также нарушение установленного срока пребывания за границей.

