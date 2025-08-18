Чому бодікамери ТЦК не захистять права мобілізованих: юристи назвали чотири нюанси
Жодної відповідальності за непрацюючу камера нема
Новий глава Міністерства оборони Денис Шмигаль заявив, що для забезпечення "законності діяльності груп оповіщень ТЦК" військовослужбовців терцентрів комплектування зобов'яжуть використовувати бодікамери при перевірці документів і врученні повісток мобілізованим громадянам. Оборонне відомство навіть видало наказ №532 із роз’ясненням, що зйомка має відбуватися на відеореєстратор, а не особистий мобільний.
При цьому з’ясувалося, що новий документ не дуже захищає права "обох сторін", особливо мобілізованих. Про це "Телеграфу" розповіли опитані юристи, які назвали чотири нюанси наказу.
Більше читайте у публікації: "Цифровий популізм: чому рішення озброїти ТЦК камерами не зарадить "бусифікації"".
Перший нюанс полягає в тому, що військовослужбовців ТЦК, як і поліцейські, можуть користуватися бодікамерами, але не зобов'язані цього робити. Згадаймо скандал і ДТП за участі колишнього нардепа від "Слуги народу" Олександра "тихесенько в ліс піду" Трухіна, коли у патрульних "не знайшлося" відео з нагрудних камер. Потім це відео з'явилося у журналістів, однак це зайвий раз доводить: без прямого зобов'язання знімати — цією нормою закону можна крутити.
— Жодної відповідальності, за те, що камера не буде працювати — нема, — пояснює "Телеграфу" столичний адвокат Ростислав Кравець.
Однак міністр оборони каже саме про зобов'язання військовослужбовців ТЦК використовувати бодікамери і навіть дисциплінарну відповідальність у разі порушення цього правила.
По-друге, якщо нема зобов'язання, то нема й необхідності відеоцифровізувати військовослужбовців ТЦК.
— Закони то прийняли, а по факту бодікамери не видали. З урахуванням того, яка зараз кількість ТЦК, посадових осіб, які вручають повістки, перевіряють документи, щоб забезпечити хоча б одну людину з групи оповіщення бодікамерою, треба виділити значні кошти. Та я щось не чула, що на це було виділено додаткове фінансування, проведені тендерні процедури (у кого вони будуть закуповуватись, за якою ціною). Тому за два тижні, які залишились до 1 вересня, забезпечити працівників ТЦК бодікамерами фізично не встигнуть, — переконана адвокатка Поліна Марченко.
По-третє, хто завадить вимкнути камеру у потрібний момент? Теоретично, наказ Міноборони №532 це забороняє, адже відеозапис потрібно вести безперервно "до завершення виконання заходів". Є і винятки:
- у разі загрози потрапляння на відеореєстратор військових об’єктів;
- інформації з обмеженим доступом;
- у випадках, пов’язаних з виникненням в уповноваженого представника особистого приватного становища (відвідування вбиральні, перерви для приймання їжі тощо).
Тож на "військовий об'єкт", зі слів військовослужбовців ТЦК, може перетворитися все що завгодно (наприклад, їх бус), а під "особисте приватне становище" можна підігнати взагалі будь що. Тим паче, що і серед правоохоронців існує практика вимикати відеореєстратори. Це можна побачити на прикладах судових справ ось тут і ось тут, коли поліцейські порушували безперервність відеофіксації.
По-четверте, за словами практикуючих юристів, військовослужбовці ТЦК, яким закон і дає опцію носити бодікамери, здебільшого, і не вчиняють ніяких протиправних дій, які можна спостерігати на численних відео в мережі.
— Мені здається, міністр оборони не до кінця розуміє, хто насправді з'являється на цих відео. Як показує досвід розслідування кримінальних проваджень, це не є співробітники ТЦК, це військові роти охорони ТЦК. В переважній більшості випадків, — зазначає Кравець.
Нагадаєм, раніше "Телеграф" писав, що працівники ТЦК почали використовувати бодікамери ще півтора роки тому.