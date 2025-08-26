У США відбувся форум Freedom Means Business: діаспора та партнери обговорили відбудову України

Учасниками заходу стали представники майже 200 різних інституцій

У День Незалежності України в столиці Каліфорнії відбувся щорічний форум Freedom Means Business, який став майданчиком для стратегічних дискусій про відбудову, безпеку та роль діаспори у формуванні міжнародних партнерств. Подію організували Ukrainian American House у співпраці з Генеральним Консульством України в Сан-Франциско та U.S.-Ukraine Business Council. Участь взяли понад 180 представників урядових структур, дипломатичного корпусу, бізнесу, медіа та громадських організацій.

На відміну від попередніх років, коли акцент робився переважно на економічні програми, цього разу значну частину порядку денного віддали обговоренню гуманітарного розмінування та інформаційної безпеки як базових умов для залучення партнерських ресурсів і підтримки довіри інвесторів. Такий підхід засвідчив зміну порядку пріоритетів: від оцінки фінансових ризиків до ширшого розуміння факторів, які визначають стійкість країни.

Головним спікером форуму став Влад Скоць, американський підприємець українського походження, засновник і президент USKO Inc. та засновник Ukrainian American House, який відіграє провідну роль в організації події. У своїй промові він наголосив: "Справжні зміни починаються з лідерства, яке підтверджується вчинками. Я починав без зв’язків, але з вірою. І сьогодні кожен з нас має використати свої здобуті ресурси, щоб просувати українські стратегічні інтереси і робити країну сильнішою у світі. Перемога вибудовується не лише на фронті, а й за столами переговорів, у владних кабінетах і в серцях тих, хто готовий діяти".

Форум отримав сталу інституційну підтримку від USKO Inc., логістичної компанії, яка працює на американському ринку майже два десятиліття та забезпечує масштабні перевезення по всій країні. Саме завдяки її управлінським ресурсам вдалося зберегти регулярність і стабільність проведення заходу, що дало можливість залучати високопоставлених спікерів та підтримувати постійний діалог між Україною та США.

Ukrainian American House, заснований у 2018 році, еволюціонував із культурної ініціативи громади у багатофункціональну інституцію, яка реалізує економічні, гуманітарні та освітні програми. Сьогодні ця організація стала точкою перетину інтересів діаспори, американських інституцій та українських партнерів, формуючи довгострокову інфраструктуру для співпраці.

Окрему увагу цього року приділили ролі медіа у відбудові. Панельна дискусія за участі Михайла Ткача (Українська правда), Альони Невмержицької (Громадське TV) та Джессіки Гаррісон (The Los Angeles Times) зосередилася на викликах незалежної журналістики в умовах війни та її значенні для міжнародного сприйняття України.

У попередні роки серед учасників форуму були ексспецпредставник США в Україні Курт Волкер, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, сенатор від Каліфорнії Алекс Паділья та інші впливові політики й радники Білого дому. Цьогорічна програма завершилася концертом гурту KAZKA біля Капітолію штату Каліфорнія, що зібрав кількатисячну аудиторію й підтвердив, що публічна дипломатія охоплює не лише економіку й безпеку, а має й культурний вимір.