В США состоялся форум Freedom Means Business: диаспора и партнеры обсудили восстановление Украины

Участниками мероприятия стали представители почти 200 различных институтов

В День Независимости Украины в столице Калифорнии состоялся ежегодный форум Freedom Means Business, ставший площадкой для стратегических дискуссий о восстановлении, безопасности и роли диаспоры в формировании международных партнерств. Событие организовали Ukrainian American House в сотрудничестве с Генеральным Консульством Украины в Сан-Франциско и U.S. – Ukraine Business Council. Участие приняли более 180 представителей правительственных структур, дипломатического корпуса, бизнеса, медиа и общественных организаций.

В отличие от предыдущих лет, когда акцент делался преимущественно на экономических программах, на этот раз значительную часть повестки дня отдали обсуждению вопросов гуманитарного разминирования и информационной безопасности как базовых условий для привлечения партнерских ресурсов и поддержки доверия инвесторов. Такой подход подтвердил изменение порядка приоритетов: от оценки финансовых рисков до более широкого понимания факторов, определяющих устойчивость страны.

Главным спикером форума стал Влад Скоц, американский предприниматель украинского происхождения, основатель и президент USKO Inc. и основатель Ukrainian American House, играющий ведущую роль в организации события. В своей речи он подчеркнул: "Настоящие изменения начинаются с лидерства, подтверждаемого поступками. Я начинал без связей, но с верой. И сегодня каждый из нас должен использовать свои ресурсы, чтобы продвигать украинские стратегические интересы и делать страну сильнее в мире. Победа выстраивается не только на фронте, но и за столами переговоров, в кабинетах власти и в сердцах тех, кто готов действовать".

Форум получил постоянную институциональную поддержку от USKO Inc., логистической компании, работающей на американском рынке почти два десятилетия и обеспечивающей масштабные перевозки по всей стране. Именно благодаря ее управленческим ресурсам удалось сохранить регулярность и стабильность проведения мероприятия, что позволило привлекать высокопоставленных спикеров и поддерживать постоянный диалог между Украиной и США.

Ukrainian American House, основанный в 2018 году, эволюционировал из культурной инициативы в многофункциональную институцию, реализующую экономические, гуманитарные и образовательные программы. Сегодня эта организация стала точкой пересечения интересов диаспоры, американских институций и украинских партнеров, формируя долгосрочную инфраструктуру для сотрудничества.

Отдельное внимание в этом году было уделено роли медиа в процессах восстановления. Панельная дискуссия с участием Михаила Ткача (Украинская правда), Алены Невмержицкой (Суспільне TV) и Джессики Харрисон (The Los Angeles Times) сосредоточилась на вызовах независимой журналистики в условиях войны и ее значении для международного восприятия Украины.

В предыдущие годы среди участников форума были экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сенатор от Калифорнии Алекс Падилья и другие влиятельные политики и советники Белого дома. Нынешняя программа завершилась концертом группы KAZKA возле Капитолия штата Калифорния, собравшим несколькотысячную аудиторию и подтвердившим, что публичная дипломатия охватывает не только экономику и безопасность, но и культурное измерение.