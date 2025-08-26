Замість водія — оператор із пультом. Що особливого у НРК Protector (відео)

В української армії на озброєнні є наземний роботизований комплекс Protector — майже повноцінний автомобіль, який керується оператором віддалено. Він може перевозити вантаж до 700 кілограмів і буксирувати причіп.

Про це йдеться в сюжеті Армія TV. Зазначається, що НРК створений на базі позашляховика. Він немає керма чи кабіни, а замість водія — оператор із пультом.

У багажному відділенні одночасно можна розмістити трьох лежачих поранених. У перспективі на НРК можуть встановлюватися й бойові модулі, наприклад, кулемети чи гранатомети.

Комплекс оснащений трьома видами зв’язку. На пересічній місцевості дальність зв’язку становить 7 км, а на відкритій – до 12 км. На борту НРК є антена Starlink – це ще один із типів зв’язку. PROTECTOR має дизельний 3-літровий двигун на 190 к. с., який забезпечує запас ходу в 400-500 км. Це суттєво більше, ніж в інших розробок.

PROTECTOR створений для перевезення боєкомплекту або спорядження, евакуації поранених, використання як платформи під роботизований бойовий модуль, мобільних систем РЕБ і РЕР тощо.

Автомобіль оснащений потужним двигуном внутрішнього згоряння, має високу прохідність. Повний привід дозволяє долати значні перешкоди та броди, а колеса RunFlat — продовжувати рух навіть при пошкодженні.