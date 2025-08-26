Вместо водителя оператор с пультом. Что особенного в НРК Protector (видео)

У украинской армии на вооружении есть наземный роботизированный комплекс Protector — почти полноценный автомобиль, управляемый оператором удаленно. Он может перевозить груз до 700 кг и буксировать прицеп.

Об этом идет речь в сюжете Армия TV. Отмечается, что НРК создан на базе внедорожника. У него нет руля или кабины, а вместо водителя — оператор с пультом.

В багажном отделении одновременно можно разместить трех лежачих раненых. В перспективе на НРК могут устанавливаться и боевые модули, например, пулеметы или гранатометы.

Комплекс оборудован тремя видами связи. На обычной местности дальность связи составляет 7 км, а на открытой – до 12 км. На борту НРК есть антенна Starlink – это еще один тип связи. PROTECTOR имеет дизельный 3-литровый двигатель на 190 л. с., обеспечивающий запас хода в 400-500 км. Это существенно больше, чем у других разработок.

Наземный роботизированный комплекс Protector

PROTECTOR предназначен для перевозки боекомплекта или снаряжения, эвакуации раненых, использования в качестве платформы под роботизированный боевой модуль, мобильных систем РЭБ и РЭР.

Автомобиль оснащен мощным двигателем внутреннего сгорания, имеет высокую проходимость. Полный привод позволяет преодолевать значительные препятствия и броды, а колеса RunFlat – продолжать движение даже при повреждении.