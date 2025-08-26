Чоловікам від 18 до 22 років дозволили виїжджати з України: коли запрацюють зміни

Йдеться про всіх громадян вказаного віку

У вівторок, 26 серпня, Уряд оновив порядок перетину державного кордону. Зміни торкнулись чоловіків віком від 18 до 22 років.

Їм дозволили виїжджати з України. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

Зазначається, що йдеться про всіх громадян вказаного віку, а не про окремі групи. Зокрема, рішення стосується також українців, які з різних причин опинились за кордоном.

"Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку", — пише Свириденко.

За її словами, зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови.

"Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною", — додає Свириденко.

Зауважимо, що тим часом у Раді коментують законопроєкт про посилення відповідальності за незаконний перетин кордону. За словами спікера ВР Руслана Стефанчука, прогнози щодо прийняття відповідних змін негативні.

Додамо, що законопроєкт передбачає запровадження кримінальної відповідальності за незаконний виїзд за кордон (поза пунктами пропуску, в умовах воєнного стану). Також кримінальну відповідальність хочуть поширити на пошкодження чи знищення прикордонної інфраструктури, а також порушення встановленого терміну перебування за кордоном.

Раніше "Телеграф" писав, що законопроєкт про виїзд молодиків за кордон розбурхав мережу.