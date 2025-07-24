Київщина отримала "розумну" тривогу. Як працює ця система та в яких областях вже є

Це не просто технічне оновлення

Повітряна тривога у Київській області тепер оголошуватиметься по-іншому. Мова йде за ті райони, де є реальна загроза удару.

Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник. Він зазначив, що з 24 липня сигнал повітряної тривоги в Київській області буде диференційований.

"Він надходитиме лише в частину регіону, котра перебуває під безпосередньою загрозою, а не по всій Київщині. Зокрема, її вже успішно протестували цієї ночі спільно з Повітряними силами та ДСНС", — йдеться у повідомленні Калашника.

Як це виглядає

Голова Київської ОВА каже, що це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу та решти сфер.

Калашник додав, що триває модернізація всієї регіональної системи оповіщення. Вона матиме сучасне обладнання, цифрові канали зв'язку та резервне живлення.

Чи працює в інших регіонах

Варто додати, що у Миколаївській області таку систему тестували ще наприкінці червня. Начальник ОВА Віталій Кім заявляв, що причина змін — старе обладнання, яке раніше дозволяло вмикати чи вимикати сигнал лише на всій території одночасно, без можливості точкового оповіщення.

У Харкові, зокрема, повітряна тривога тривала на місяць менше, ніж в області, завдяки диференційованій системі оповіщень про загрози з боку РФ. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що в Харкові диференційована система успішно функціонує вже п’ять місяців. За цей час тривога у Харківській області тривала 76 діб, у місті — 49.

"Ця система значно полегшує життя харків’ян. Завдяки їй щотижня ми економимо 30-40% часу для нормального, спокійного життя людей", — підкреслив мер.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія атакувала Черкаси ракетами.