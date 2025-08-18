"Законопроєкти для обраних". NAUDI закликала нардепів допрацювати "Defence City"

Проблема досі не була вирішена

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликала Верховну Раду не приймати законопроєкти "Defence City".

Відповідне відкрите звернення до народних депутатів оприлюднила асоціація.

В NAUDI наголошують, що запропонована модель включення до реєстру "Defence City" виглядає як така, що працюватиме в обмеженому режимі та створює ризики включення лише "обраних" підприємств, через що частина підприємств ОПК, навіть критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ, можуть не потрапити до списку та втратити можливість користуватися перевагами режиму.

"Діюча редакція законопроєкту не дозволить стати резидентом "Defence City" підприємствам 100% діяльності яких безпосередньо скеровано на задоволення потреб Сил Оборони України – підприємствам, які вже визнано стратегічними. Компанії поза переліком змушені будуть працювати у гірших умовах: без податкових стимулів, під більшим тиском, із дорожчим виробництвом та слабшими позиціями на ринку. Це не лише не сприяє розвитку галузі, а, навпаки, шкодить їй. Закон має працювати не для "обраних" підприємств, а для зміцнення всієї оборонної галузі України", — йдеться у зверненні.

Так, асоціація закликала депутатів повернути законопроєкти на доопрацювання головному комітету та повторне друге читання.