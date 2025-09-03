В Офісі Генпрокурора фактично підтвердили, що Коломойського мали б звільнити від кримінальної відповідальності

Офіс Генерального прокурора у Верховному Суді визнав, що строки давності притягнення бізнесмена Ігоря Коломойського до відповідальності минули.

Відповідне заявив прокурор Офісу Генерального прокурора Роман Єгжов 12 серпня 2025 року. Про це він сказав під час розгляду одного з клопотань Коломойського, який вже два роки перебуває під вартою.

Зауважимо, що у випадку, коли збігає строк притягнення людини до відповідальності, це означає, що особу не можуть вже судити. У справах з особливо тяжкими злочинами такий строк складає від 5 до 15 років, залежно від природи правопорушення. Проте він також може бути перерахований, якщо, наприклад, особа вчинила новий злочин або переховувалась від правосуддя.

Повертаючись до справи Ігоря Коломойського, попри визнання Офісом Генпрокурора спливу строку притягнення до відповідальності, бізнесмена досі утримують під вартою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Високий суд Лондона визнав законною націоналізацію "ПриватБанку", яка відбулася у 2016 році. За рішенням Феміди, колишні акціонери — Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов — мають відшкодувати банку понад 1,9 мільярда доларів США. Водночас у бізнесменів залишається можливість подати апеляцію.