В Офисе Генпрокурора фактически подтвердили, что Коломойского должны были освободить от уголовной ответственности

Офис Генерального прокурора в Верховном Суде признал, что сроки давности привлечения бизнесмена Игоря Коломойского к ответственности истекли.

Соответствующее заявление заявил прокурор Офиса Генерального прокурора Роман Егжов 12 августа 2025 года. Об этом он сказал во время рассмотрения одного из ходатайств Коломойского, который уже два года находится под стражей.

Отметим, что в случае, когда истек срок привлечения человека к ответственности, это означает, что личность не могут уже судить. По делам с особо тяжкими преступлениями такой срок составляет от 5 до 15 лет в зависимости от природы правонарушения. Однако он также может быть перечислен, если, например, лицо совершило новое преступление или скрывалось от правосудия.

Возвращаясь к делу Игоря Коломойского, несмотря на признание Офисом Генпрокурора за истекший срок привлечения к ответственности, бизнесмена до сих пор содержат под стражей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Высокий суд Лондона признал законной национализацию "ПриватБанка", состоявшуюся в 2016 году. По решению Фемиды, бывшие акционеры – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов – должны возместить банку более 1,9 миллиарда долларов США. В то же время у бизнесменов остается возможность подать апелляцию.