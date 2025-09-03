Ніжин лишився без світла та води через атаку Росії: яка ситуація в місті (фото)

Росіяни обстріляли Ніжин, у місті пролунало сім вибухів

Ніжин зазнав російської атаки — вранці у середу, 3 вересня, ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури. Це місто у Чернігівській області частково лишилося без світла та води.

Про це йдеться у повідомленні Ніжинської міськради. Мер Ніжина мер Олександр Кодола розповів, що близько 6:20 у місті пролунало сім вибухів, Росія атакувала "шахедами" об'єкти критичної інфраструктури.

В результаті обстрілу більша частина міста лишилася без електроенергії. Об'єкти водопостачання зараз переведені на генератори. Вода подаватиметься за графіком.

Під атакою було й інше місто Чернігівщини

Через російський дрон також виникло загоряння житлового будинку у м. Борзна Ніжинського району Чернігівської області. Як повідомили у ДСНС, пожежу ліквідовано. Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено сім житлових будинків та два автомобілі. Але найголовніше — жертв та постраждалих немає.

Наслідки атаки РФ по Чернігівщині

Пожежа через ворожий удар

Пошкоджено житлові будинки у Борзні

Наслідки обстрілу

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці 3 вересня ворог вдарив ракетою по місту Хмельницький. Виникла пожежа, пошкоджено понад 50 вікон у навчальному закладі, та понад 100 вікон у житлових будинках. Є руйнування на території комунального підприємства, знищено приватні гаражі та автівки.