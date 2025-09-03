Через нічну атаку затримуються десятки поїздів: "УЗ" пояснила, що робити з квитками

11 рейсів затримується

Росія обстріляла Україну 3 вересня. Через це постраждала залізнична інфраструктура.

Тому деякі рейси можуть затримуватися. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Внаслідок удару по Кіровоградській області низка поїздів відправилися в об’їзд пошкодженої ділянки. Це може спричинити затримку руху до 7 годин.

Уже вирушили в об’їзд і матимуть затримку такі рейси:

• №75 Київ — Кривий Ріг

• №791 Кременчук — Київ

• №85 Запоріжжя — Львів

• №79 Дніпро — Львів

• №51 Запоріжжя — Одеса

• №119 Дніпро — Хелм

• №37 Запоріжжя — Київ

• №31 Запоріжжя — Перемишль

• №121 Херсон — Краматорськ

• №59 Харків — Одеса

• №65/165 Харків — Черкаси, Умань

Затримуються через очікування відновлення інфраструктури такі поїзди:

• №76 Кривий Ріг — Київ

• №102 Краматорськ — Херсон

• №38 Київ — Запоріжжя

• №80 Львів — Дніпро

• №120 Хелм — Дніпро

• №86 Львів — Запоріжжя

• №54 Одеса — Дніпро

• №254 Одеса — Кривий Ріг

• №8 Одеса — Харків

В Укрзалізниці пояснили, що у випадку, якщо пасажир не встиг на пересадку з вини залізниці або через непереборні обставини, він може продовжити подорож наступним поїздом протягом доби.

У разі відмови від поїздки передбачене повне повернення коштів за квиток. Для цього потрібно мати відмітку на паперовому квитку від чергового вокзалу чи довідку про затримку у довільній формі для електронних квитків. Після цього квиток разом із довідкою можна здати у касі й отримати повне відшкодування.

