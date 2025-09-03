Через нічну атаку затримуються десятки поїздів: "УЗ" пояснила, що робити з квитками
11 рейсів затримується
Росія обстріляла Україну 3 вересня. Через це постраждала залізнична інфраструктура.
Тому деякі рейси можуть затримуватися. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
Внаслідок удару по Кіровоградській області низка поїздів відправилися в об’їзд пошкодженої ділянки. Це може спричинити затримку руху до 7 годин.
Уже вирушили в об’їзд і матимуть затримку такі рейси:
• №75 Київ — Кривий Ріг
• №791 Кременчук — Київ
• №85 Запоріжжя — Львів
• №79 Дніпро — Львів
• №51 Запоріжжя — Одеса
• №119 Дніпро — Хелм
• №37 Запоріжжя — Київ
• №31 Запоріжжя — Перемишль
• №121 Херсон — Краматорськ
• №59 Харків — Одеса
• №65/165 Харків — Черкаси, Умань
Затримуються через очікування відновлення інфраструктури такі поїзди:
• №76 Кривий Ріг — Київ
• №102 Краматорськ — Херсон
• №38 Київ — Запоріжжя
• №80 Львів — Дніпро
• №120 Хелм — Дніпро
• №86 Львів — Запоріжжя
• №54 Одеса — Дніпро
• №254 Одеса — Кривий Ріг
• №8 Одеса — Харків
В Укрзалізниці пояснили, що у випадку, якщо пасажир не встиг на пересадку з вини залізниці або через непереборні обставини, він може продовжити подорож наступним поїздом протягом доби.
У разі відмови від поїздки передбачене повне повернення коштів за квиток. Для цього потрібно мати відмітку на паперовому квитку від чергового вокзалу чи довідку про затримку у довільній формі для електронних квитків. Після цього квиток разом із довідкою можна здати у касі й отримати повне відшкодування.
