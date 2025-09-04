Мрії Путіна проти реальності: чому Україна насправді не залишить Донбас та які міста під загрозою (карта)

Зеленський вважає, що виведення українських військ із Донбасу, як того вимагає Путін, не принесе миру, а навпаки відкриє шлях ворогові для наступу на інші міста. Це рівнозначно наданню агресору можливості робити все, що хоче.

"Телеграф" розібрався у тому, які саме ризики може нести теоретичний висновок ЗСУ з Донецької та Луганської областей.

Як виглядає карта України у мріях Путіна

Після переговорів Путіна та Трампа на Алясці у низці ЗМІ з’явилася інформація про ультиматуми Путіна для завершення війни. Одним із найбільш згадуваних варіантів були вимоги щодо повного виведення військ України з частин Донбасу, які вона все ще контролює. Однак Москва нібито готова зупинити нинішні лінії фронту на Запоріжжі та Херсонщині, додали вони. Згідно з оцінками США та даними з відкритих джерел, Росія контролює близько 88% Донбасу та 73% Запорізької області та Херсонщини.

Москва також готова передати невеликі частини Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей України, які вона контролює.

Якби Україна пішла на такий сценарій, то карта нашої країни після угоди виглядала б так:

Які території хоче Путін

Однак важливо зазначити, що хоча йдеться про приблизно 12 % Донбасу — насправді вони є найукріпленішими фортецями фронту, які формувалися ще з 2014 року. Тобто, Путін хоче без крові взяти те, що не зміг захопити за 11 років війни.

Не можна відкривати шлях до міст-мільйонників: реакція Зеленського на ворожі забаганки

Зеленський переконаний, що якщо українські війська залишать східні регіони, це стимулює Путіна на нову хвилю агресії. Він пояснив, що саме так сталося у 2014-му, коли РФ захопила Крим, а вже потім використала анексований півострів як плацдарм для наступу на півдні України.

"Він вторгся до частини сходу нашої країни 2014-го, щоб використати його як плацдарм для повної окупації цих регіонів. Якщо завтра ми якимось чином підемо з Донбасу, чого не станеться, ми відкриємо для Путіна незахищений простір поруч із містом з півторамільйонним населенням – Харковом. Він також захопить промисловий центр – Дніпро. Це відкриє перед ним нові можливості", – заявив президент.

Президент також наголосив, що ті, хто вважає, що Україна має віддати Росії частину своїх територій заради миру, не розуміють ситуацію. Також вони хибно уявляють прагнення РФ.

"Вони також не розуміють, що ми боремося не просто за територію. Порушення територіальної цілісності країни має глибокий сенс: це порушення міжнародного права. Це рівнозначно наданню агресору можливості робити все, що він хоче. Це порушення всіх умов для нормального життя … Наша боротьба не просто за територію. Це за Україну, яка складається з історії та людей", — сказав президент.

Ключ до української енергетики. Навіщо росіянам потрібний Донбас

Політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі "Телеграфу" пояснив, що вихід із Донбасу несе одразу безліч ризиків для України.

Одним із таких ризиків є те, що міста, які залишаються на підконтрольній частині Донбасу, — це промислові центри.

"Причому зазначу, що саме Слов’янська, Краматорська агломерації – це зосередження основних підприємств важкої металургії, переробної металургії, хімічної тощо. Це промислове серце Донбасу. Плюс Слов’янськ – це поклади сланцевого газу", — наголошує експерт.

Що втратила б Україна при виході з Донбасу

Ціль росіян у цьому випадку, на думку Снєгирьова, — виключення розв'язання питання енергетичної незалежності України.

"Росіяни докладатимуть максимум зусиль, щоб взяти під контроль усі природні копалини. Тобто можемо говорити про те, що це війна не війна за території, як такі, а війна за контроль над природними ресурсами. Тобто зараз можна говорити про те, що Україна вирішує своє політичне та економічне майбутнє. Плюс питання безпеки. Окупанти вперлися фактично у пояс української оборони", — сказав він

Що буде з безпекою України

На думку Снєгирьова, безпека це ще одна ключова деталь Донбасу. Збудувати нову лінію оборони за межами Донбасу буде дуже складно через рельєф місцевості.

"Це степова зона. Досить складно буде тримати ситуацію під контролем, враховуючи тотальну перевагу противника в повітрі. Плюс перевага ворога в кількості ствольної та реактивної артилерії. Це і створює досить серйозні проблеми щодо наявності нової лінії оборони України по умовній Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях", — пояснив.

Які міста та чому опиняться під загрозою

Снєгирьов вважає, що стратегічним завданням ворога є не захоплення Харкова, а вогневий контроль над ним.

"Для його захоплення немає резервів. Їхнє завдання – вийти на відстань вогневого ураження з використанням ствольної артилерії. Цей сценарій окупанти готують також, наприклад, і для Запоріжжя. Тобто спроба вийти на відстань до 20 кілометрів, щоби тероризувати місцеве населення. А враховуючи, що це міста-мільйонники, ми можемо уявити собі процеси", — каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає на Дніпропетровщину восени.