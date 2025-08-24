Зачистили від ворога: ЗСУ звільнили три населені пункти на Донеччині

Українські захисники мають позитивні результати на Донбасі

Збройні сили України звільнили три села у Донецькій області, хоча ситуація на Покровському напрямку непроста.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Раніше на це натякнув Зеленський.

"Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині – Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку", – заявив Сирський.

Зелений Гай на карті DeepState

Головнокомандувач також зазначив, що ситуація на Покровському напрямку непроста – адже противник зосередив на цій ділянці фронту свої основні зусилля. При цьому він запевнив, що допомога в організації бойових дій буде надана, а питання щодо додаткових боєприпасів, дронів і засобів РЕБ будуть розв'язані.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про "дуже позитивні результати на Донбасі", але не розкривав подробиць.

"І в День Незалежності я хотів би ще подякувати нашим воїнам. У них є дуже хороші результати в далекобійних ударах, всі це бачать. І сьогодні у нас є, я вважаю, дуже-дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи для Росії, я думаю, що головком повідомить пізніше всі деталі", – сказав Зеленський під час пресконференції.

Президент також пояснив, що Україна використовує далекобійну зброю власного виробництва для ударів по РФ і не обговорює атаки зі США. Раніше західні ЗМІ писали про нібито заборону з боку Пентагону на застосування далекобійних ракет.