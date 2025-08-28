Трамп назвав слова Лаврова "нісенітницею": що у США думають про майбутнє Донбасу

Як запевняють журналісти, Донецька область містить багаті природні ресурси

Україна опинилася перед складним вибором у війні з Росією, коли Москва висунула вимогу передати частину Донецької області в обмін на можливе припинення бойових дій. Цей регіон є стратегічно важливим для оборони Києва та багатий на природні ресурси.

Ці фактори роблять регіон ключовим як для безпеки, так і для економічного відновлення після війни. Про це пише "The Hill".

Чим важлива Донецька область

За даними аналітиків американського інституту вивчення війни (ISW), українські позиції на Донеччині утворюють "пояс фортець" протяжністю близько 31 милі (49,8 км) з півночі на південь. Ці укріплення, розташовані на височинах та у великих містах, утруднюють захоплення території противником. Відведення ЗСУ з цих позицій створить відкриту лінію, що поставить оборону країни у вразливе становище.

Донеччина на мапі DeepState

Донеччина на мапі DeepState

Економічні аспекти війни

Окрім військової значущості, Донецька область містить багаті природні ресурси, серед яких — вугілля, природний газ, уран та літій. Контроль над цими ресурсами після війни може стати джерелом значних прибутків у рамках міжнародних угод між США та Україною. Передача території Росії загрожує втратами як для національної економіки, так і для потенційних іноземних інвестицій.

Гуманітарна криза

Правозахисники та міжнародні організації задокументували порушення прав людини на окупованих Росією територіях, включно зі свавільними арештами, катуваннями та викраденням дітей. Дефіцит води, зокрема в Донецьку, та проблеми з управлінням ресурсами лише поглиблюють гуманітарну кризу, стверджують журналісти.

Гарантії безпеки

Очільник Білого дому Дональд Трамп запропонував президенту України Володимиру Зеленському обговорити обмін територіями з Росією та опублікував фото їхньої зустрічі з мапою України. Український лідер відкинув відведення військ із Донецької області, але висловив готовність заморозити фронт за умови надійних гарантій безпеки та відмови Москви від претензій на інші українські території.

У рамках такої домовленості Київ прагне, щоб Кремль офіційно відмовився від претензій на анексію українських територій за межами окупованих регіонів, зазначив заступник директора Євразійського центру "Атлантичної ради" Ендрю Д'Аньєрі. "Я не зовсім впевнений, як це зробити дипломатично, але, по суті, оскільки Росія стверджує, що Херсон і Запоріжжя є частиною Росії, вони (українці — ред.) хочуть, щоб вони змінили це на внутрішньому рівні і, в ідеалі, уклали обов'язкову угоду про те, що вони насправді не будуть висувати подальших територіальних претензій у цих регіонах", — пояснив він.

Крім того, Україна закликала до розгортання міжнародних сил безпеки для контролю виконання будь-якої мирної угоди. Франція та Велика Британія запропонували свої війська та закликали інші країни приєднатися до "коаліції охочих".

Росія, однак, відкинула участь солдатів НАТО на українській території та підтвердила свої максималістські вимоги щодо обмеження українських збройних сил. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав Зеленського "нелегітимним" главою держави, на що Трамп відповів:

Неважливо, що вони (росіяни — ред.) кажуть. Це все дурниці. Всі просто позують. Дональд Трамп

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Заході розробили попередню схему гарантій безпеки для України після війни, яка передбачає як розгортання військ союзників, так і підтримку боєздатності українських збройних сил.