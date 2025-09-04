Мечты Путина против реальности: почему Украина на самом деле не покинет Донбасс и какие города под угрозой (карта)

Зеленский считает, что вывод украинских войск из Донбасса, как того требует Путин, не принесет мир, а наоборот откроет путь врагу для наступления на другие города. Это равнозначно предоставлению агрессору возможности делать все, что он хочет.

"Телеграф" разобрался в том, какие именно риски может нести теоретический вывод ВСУ из Донецкой и Луганской областей.

Как выглядит карта Украины в мечтах Путина

После переговоров Путина и Трампа на Аляске в ряде СМИ появилась информация об ультиматумах Путина для завершения войны. Одним из самых упоминаемых вариантов являлись требования о полном выводе войск Украины из частей Донбасса, которые она все еще контролирует. Однако при этом Москва якобы готова остановить нынешние линии фронта на Запорожье и Херсонщине, добавили они. Согласно оценкам США и данным из открытых источников, Россия контролирует около 88% Донбасса и 73% Запорожья и Херсонщины.

Москва также готова передать небольшие части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины, которые она контролирует, в рамках возможного соглашения.

Если бы Украина пошла на такой сценарий, то карта нашей страны после соглашения выглядела бы следующим образом:

Какие территории хочет Путин

Однако важно отметить, что хотя речь идет о примерно 12% Донбасса — на деле они являются самыми укрепленными крепостями фронта, которые формировались еще с 2014 года. То есть Путин хочет без крови взять то, что не смог захватить за 11 лет войны.

Нельзя открывать путь к городам-миллионникам: реакция Зеленского на вражеские прихоти

Зеленский убежден, что если украинские войска покинут восточные регионы, это стимулирует Путина на новую волну агрессии. Он объяснил, что именно так произошло в 2014-м, когда РФ захватила Крым, а уже потом использовала аннексированный полуостров как плацдарм для наступления на юге Украины.

"Он вторгся в часть востока нашей страны 2014-го, чтобы использовать его в качестве плацдарма для полной оккупации этих регионов. Если завтра мы каким-то образом уйдем из Донбасса, чего не произойдет, мы откроем для Путина незащищенное пространство рядом с городом с полуторамиллионным населением — Харьковом. Он также захватит промышленный центр – Днепр. Это откроет перед ним новые возможности", – заявил президент.

Донбасс открывает путь на Харьков и не только

Президент также подчеркнул, что те, кто считает, что Украина должна отдать России часть своих территорий ради мира, не понимают ситуацию. Также они ложно представляют стремления РФ.

"Они также не понимают, что мы боремся не просто за территорию. Нарушение территориальной целостности страны имеет глубочайший смысл: это нарушение международного права. Это равнозначно предоставлению агрессору возможности делать все, что он хочет. Это нарушение всех условий для нормальной жизни… Наша борьба не просто за территорию. Это за Украину, которая состоит из истории и людей", — сказал президент.

Ключ к украинской энергетике. Зачем россиянам нужен Донбасс

Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии "Телеграфу" объяснил, что выход из Донбасса несет сразу множество рисков для Украины.

Одним из таких рисков является то что города, которые остаются на подконтрольной части Донбасса — это промышленные центры.

"Причем отмечу, что именно Славянская, Краматорская агломерации – это сосредоточение основных предприятий тяжелой металлургии, перерабатывающей металлургии, химической и т.п. Это промышленной сердце Донбасса. Плюс Славянск – это залежи сланцевого газа", — подчеркивает эксперт.

Что потерала бы Украина при выходе из Донбасса

Цель россиян в этом случае, по мнению Снегирева, — исключение решения вопроса энергетической независимости Украины.

"Россияне будут прилагать максимум усилий, чтобы взять под контроль все природные ископаемые. То есть, можем говорить о том, что это война не война за территории, как таковые, а война за контроль над природными ресурсами. То есть, сейчас можно говорить о том, что Украина решает свое политическое и экономическое будущее. Плюс вопрос безопасности. Оккупанты уперлись фактически в пояс украинской обороны", — считает он.

Что будет с безопасностью Украины

По мнению Снегирева, безопасность, это еще одна ключевая деталь Донбасса. Выстроить новую линию обороны за пределами Донбасса будет очень сложно из-за рельефа местности.

"Это степная зона. Довольно сложно будет держать ситуацию под контролем, учитывая тотальное превосходство противника в воздухе. Плюс преимущество врага в количестве ствольной и реактивной артиллерии. Это и создает достаточно серьезные проблемы относительно наличия новой линии обороны Украины по условной Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях", — объяснил он.

Какие города и почему окажутся под угрозой

Снегирев считает, что стратегическим заданием врага является не захват Харькова, а огневой контроль над ним.

"Для его захвата нет резервов. Их задача – выйти на расстояние огневого поражения с использованием ствольной артиллерии. Этот сценарий оккупанты готовят также, например и для Запорожья. То есть попытка выйти на расстояние до 20 километров, чтобы терроризировать местное население. А учитывая, что это города-миллионники, мы можем представить себе процессы", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали о том, что ждет Днепропетровщину осенью.