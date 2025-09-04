Ця вулиця в Києві з’єднує Лук'янівку і Дорогожичі: як вона називається сьогодні (карта)

Вона пройшла унікальний шлях трансформацій, зберігши автентичність і набувши нового сенсу в сучасній Україні

Шевченківський район Києва — це одна з найстаріших і найбільш історично багатих частин української столиці, де переплітаються давня історія, культурна спадщина та сучасне життя міста. Він охоплює території, що сягають корінням XI–XII століть, і багато його вулиць мають унікальні історії, що відображають багатовікові зміни та події. Саме в цьому районі розташована вулиця Юрія Іллєнка, яка пройшла довгий шлях перейменувань і сьогодні має ім'я видатного українського режисера, символізуючи національне відродження і пам'ять про минуле.

Вулиця Юрія Іллєнка знаходиться у місцевостях Лук'янівка та Дорогожичі. Вона простягається від вулиці Січових Стрільців і Лук'янівської площі до вулиці Олени Теліги.

До вулиці приєднуються такі вулиці, як Митрофана Довнар-Запольського, Герцена, Деревлянська, Академіка Ромоданова, Дорогожицька та інші. Вулиця виникла на старому Житомирському шляху і разом із нинішньою вулицею Січових Стрільців колись складала частину Житомирської вулиці.

Ця локація розташована в одній з історичних частин міста, поруч із важливими навчальними закладами, культурними та адміністративними будівлями, а також Київською телевежею.

Від історичних передмість до сучасності

Перші згадки про цю вулицю датуються 1869 роком, коли вона ще була частиною старовинних київських передмість – Лук'янівки та Сирця. Ці райони здавна мали особливе значення для столиці, адже саме тут формувалася неофіційна культурна та торгівельна атмосфера міста.

Вулиця Іллєнка біля метро Лук’янівська

Протягом більш ніж століття існування вулиця неодноразово змінювала свою назву, відображаючи політичні зміни та ідеологічні трансформації, через які проходив Київ. Кожне перейменування було своєрідним віддзеркаленням епохи – від Російської імперії через радянський період до незалежної України.

Історія назв вулиці

З 1869 року вулиця мала назву Дорогожицька (іноді — Велика Дорогожицька) на честь історичної місцевості Дорогожичі, що має глибоке коріння в київських літописах. У цей період через вулицю проходила трамвайна лінія, яка з'єднувала Лук’янівку та Сирець. У 1923 році вулицю перейменували на честь Ювеналія Мельникова. Ця назва зберігалася до 2018 року. З 1944 року вона знову мала назву Дорогожицька, з 1957 року – вулиця Мельникова.

Трамвайна колія на вулиці Іллєнка, архівне фото

Символ декомунізації та дерусифікації

2018 рік став поворотним моментом в історії вулиці. У рамках загальноукраїнського процесу декомунізації та дерусифікації, спрямованого на відновлення національної ідентичності, вулиця отримала нове ім'я – на честь видатного українського кінорежисера Юрія Іллєнка.

Це перейменування стало не просто адміністративним актом, а символічним жестом визнання величезного внеску митця у розвиток української культури та кінематографу. Юрій Іллєнко, відомий своїми фільмами "Білий птах з чорною ознакою", "Вечір на Івана Купала" та іншими роботами, назавжди увійшов в історію як майстер поетичного кіно та захисник української ідентичності.

Юрій Іллєнка та Сергій Параджанов, архівне фото

Сьогодні вулиця Юрія Іллєнка являє собою унікальну архітектурну мозаїку, де поєднуються різні історичні періоди. Стара забудова XIX-початку XX століття гармонійно співіснує з радянськими будівлями та сучасними житловими комплексами. Ця архітектурна різноманітність робить вулицю особливо цікавою для прогулянок та дослідження історії Києва.

