Хотіли перейменували на честь Скрябіна, але назвали ім’ям генерала УНР: де в Києві ця вулиця (карта)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Це не лише проста вулиця, а й свідок складної історії столиці, що відображає зміни епох, перейменування та людські долі
Вулиця Володимира Сальського — одна з вулиць у Шевченківському районі міста Києва, розташована в історичній місцевості Сирець. Вона простягається від вулиці Родини Глаголєвих до вулиці Тираспольської та залізниці.
Вулиця зберігає бруковані ділянки покриття, а на узвишші навіть частково збережено автентичний бруківковий камінь, що створює відчуття історичної автентичності. "Телеграф" розповість про цю вулицю докладніше.
Історія вулиці та назви
Спочатку це була просто "885-та Нова" – технічна назва, яка побутувала до середини XX століття. У 1950-х роках вулиця отримала більш поетичну назву "Тираспольське шосе", що підкреслювало її транспортне значення.
1963 рік приніс нову назву – вулиця Григорія Котовського, на честь радянського військового діяча та учасника громадянської війни. Ця назва проіснувала понад півстоліття, до 2016 року, коли в рамках декомунізації вулицю перейменували на честь Володимира Сальського – українського військового діяча, генерал-хорунжого Армії УНР.
У січні 2016 року на офіційному вебпорталі Київради з'явилася петиція про перейменування вулиці Котовського на вулицю Андрія Кузьменка (Скрябіна), відомого українського співака, музиканта і громадського діяча. Проте петиція не набрала необхідних 10 000 голосів і не була підтримана офіційно.
Цікавим є факт уточнення меж у 2018 році: частина вулиці у Шевченківському районі залишилася Володимира Сальського, а інша частина (від залізниці до вулиці Стеценка) приєдналася до Тираспольської. Це демонструє складність міського планування та адміністративних рішень.
Транспортна мережа та інфраструктура
Сьогодні вулиця Володимира Сальського є важливою частиною транспортної мережі району. Вона органічно поєднується з іншими вулицями — Максима Берлинського, Вавилових, Ясногірською та Братів Малакових, створюючи зручну систему для пересування мешканців.
Особливою перевагою є близькість до двох станцій метро — "Сирець" і "Дорогожичі", що забезпечує жителям зручний доступ до центру міста та інших районів. Поруч розташовані зелені зони, зокрема Сирецький дендропарк, що надає вулиці особливого шарму та екологічної привабливості.
Раніше "Телеграф" розповідав, де в Києві вулиця, що має ім’я найбільш радикального українського художника. ЇЇ історія розпочалася в середині XIX століття, коли активно розвивалося регулярне планування київських вулиць.