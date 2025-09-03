Хотіли перейменували на честь Скрябіна, але назвали ім’ям генерала УНР: де в Києві ця вулиця (карта)

Це не лише проста вулиця, а й свідок складної історії столиці, що відображає зміни епох, перейменування та людські долі

Вулиця Володимира Сальського — одна з вулиць у Шевченківському районі міста Києва, розташована в історичній місцевості Сирець. Вона простягається від вулиці Родини Глаголєвих до вулиці Тираспольської та залізниці.

Вулиця зберігає бруковані ділянки покриття, а на узвишші навіть частково збережено автентичний бруківковий камінь, що створює відчуття історичної автентичності. "Телеграф" розповість про цю вулицю докладніше.

Історія вулиці та назви

Спочатку це була просто "885-та Нова" – технічна назва, яка побутувала до середини XX століття. У 1950-х роках вулиця отримала більш поетичну назву "Тираспольське шосе", що підкреслювало її транспортне значення.

1963 рік приніс нову назву – вулиця Григорія Котовського, на честь радянського військового діяча та учасника громадянської війни. Ця назва проіснувала понад півстоліття, до 2016 року, коли в рамках декомунізації вулицю перейменували на честь Володимира Сальського – українського військового діяча, генерал-хорунжого Армії УНР.

Історична бруківка на вулиці Сальського

У січні 2016 року на офіційному вебпорталі Київради з'явилася петиція про перейменування вулиці Котовського на вулицю Андрія Кузьменка (Скрябіна), відомого українського співака, музиканта і громадського діяча. Проте петиція не набрала необхідних 10 000 голосів і не була підтримана офіційно.

Цікавим є факт уточнення меж у 2018 році: частина вулиці у Шевченківському районі залишилася Володимира Сальського, а інша частина (від залізниці до вулиці Стеценка) приєдналася до Тираспольської. Це демонструє складність міського планування та адміністративних рішень.

Транспортна мережа та інфраструктура

Сьогодні вулиця Володимира Сальського є важливою частиною транспортної мережі району. Вона органічно поєднується з іншими вулицями — Максима Берлинського, Вавилових, Ясногірською та Братів Малакових, створюючи зручну систему для пересування мешканців.

Особливою перевагою є близькість до двох станцій метро — "Сирець" і "Дорогожичі", що забезпечує жителям зручний доступ до центру міста та інших районів. Поруч розташовані зелені зони, зокрема Сирецький дендропарк, що надає вулиці особливого шарму та екологічної привабливості.

Типова забудова вул. Сальського

Типова забудова вул. Сальського