Эта улица в Киеве соединяет Лукьяновку и Дорогожичи: как она называется сегодня (карта)

Она прошла уникальный путь трансформаций, сохранив подлинность и обретя новый смысл в современной Украине.

Шевченковский район Киева — одна из старейших и исторически богатых частей украинской столицы, где переплетаются давняя история, культурное наследие и современная жизнь города. Он охватывает территории, уходящие корнями XI–XII веков, и многие его улицы имеют уникальные истории, отражающие многовековые изменения и события. Именно в этом районе расположена улица Юрия Ильенко, которая прошла долгий путь переименований и сегодня носит имя выдающегося украинского режиссера, символизируя национальное возрождение и память о прошлом.

Улица Юрия Ильенко находится в местностях Лукьяновка и Дорогожичи. Она простирается от улицы Сечевых Стрельцов и Лукьяновской площади до улицы Елены Телиги.

К улице прилегают такие улицы как Митрофана Довнар-Запольского, Герцена, Деревлянская, Академика Ромоданова, Дорогожицкая и другие. Улица возникла на старом Житомирском пути и вместе с нынешней улицей Сечевых Стрельцов когда-то составляла часть Житомирской улицы.

Эта локация расположена в одной из исторических частей города, рядом с важными учебными заведениями, культурными и административными зданиями, а также Киевской телебашней.

От исторических пригородов к современности

Первые упоминания об этой улице датируются 1869 годом, когда она еще была частью старинных киевских пригородов – Лукьяновки и Сырца. Эти районы издавна имели особое значение для столицы, ведь здесь формировалась неофициальная культурная и торговая атмосфера города.

Улица Ильенко возле метро Лукьяновская

На протяжении более века существование улица неоднократно меняла свое название, отражая политические изменения и идеологические трансформации, через которые проходил Киев. Каждое переименование было своеобразным отражением эпохи от Российской империи через советский период до независимой Украины.

История названий улицы

С 1869 года улица называлась Дорогожицкая (иногда – Большая Дорогожицкая) в честь исторической местности Дорогожичи, которая имеет глубокие корни в киевских летописях. В этот период через улицу проходила трамвайная линия, соединявшая Лукьяновку и Сырец. В 1923 году улицу переименовали в честь Ювеналия Мельникова. Это название сохранялось до 2018 года. С 1944 года она снова называлась Дорогожицкая, с 1957 года – улица Мельникова.

Трамвайный путь на улице Ильенко, архивное фото

Символ декоммунизации и дерусификации

2018 стал поворотным моментом в истории улицы. В рамках общеукраинского процесса декоммунизации и дерусификации, направленного на восстановление национальной идентичности, улица получила новое имя – в честь величайшего украинского кинорежиссера Юрия Ильенко.

Это переименование стало не просто административным актом, а символическим жестом признания огромного вклада художника в развитие украинской культуры и кинематографа. Юрий Ильенко, известный своими фильмами "Белая птица с черным признаком", "Вечер на Ивана Купала" и другими работами, навсегда вошел в историю как мастер поэтического кино и защитник украинской идентичности.

Юрий Ильенко и Сергей Параджанов, архивное фото

Сегодня улица Юрия Ильенко представляет собой уникальную архитектурную мозаику, где сочетаются разные исторические периоды. Старая застройка XIX-XX веков гармонично сосуществует с советскими зданиями и современными жилыми комплексами. Это архитектурное разнообразие делает улицу особенно интересной для прогулок и исследования истории Киева.

